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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1032103310341035

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 130
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
23
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:15

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:тут чел неделю двушку на подоле в новострое за 10.2 тыс. сдать не может.

ремонт УГ, планировка ужос!

...захар_ стоял и провожал взглядом "улетающие гостинки на Лесном ПА5к"... :mrgreen:

Ага. Как прибиваешь буитдорожальщиков ценой - так сразу вопли:то дом не такой, то ремонт плохой.
Ладно. Пойду лучше на выставку на Левобережке схожу - посмотрю как работает реальный сектор экономики, а не рылы паразиты брешущиее адитории форума о реальном уровне цен на кржн..
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 22 бер, 2018 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:18

  zahar_ написав:Гы. Галя парит что какой-то лошице 1к за 13 тыс. в Лико-граде втулили, а тут чел неделю двушку на подоле в новострое за 10.2 тыс. сдать не может.
Зображення
Здаётся мне форумные рылы привирают об реальном уровне аренды в новостройках Киева. 8)

На Кирилловской недалеко от Спартака - то ипеня ипеней Подола (о том, Подол это или нет спорить не буду, "некоренной"), оттуда к цивилизации добираться то еще удовольствие
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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