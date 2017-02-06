Додано: Чет 22 бер, 2018 13:15
Прохожий написав: zahar_ написав:
тут чел неделю двушку на подоле в новострое за 10.2 тыс. сдать не может.
ремонт УГ, планировка ужос!
...захар
_ стоял и провожал взглядом "улетающие гостинки на Лесном ПА5к"...
Ага. Как прибиваешь буитдорожальщиков ценой - так сразу вопли:то дом не такой, то ремонт плохой.
Ладно. Пойду лучше на выставку на Левобережке схожу - посмотрю как работает реальный сектор экономики, а не рылы паразиты брешущиее адитории форума о реальном уровне цен на кржн..
Востаннє редагувалось zahar_
в Чет 22 бер, 2018 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.