Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:тут чел неделю двушку на подоле в новострое за 10.2 тыс. сдать не может.
ремонт УГ, планировка ужос!
...захар_ стоял и провожал взглядом "улетающие гостинки на Лесном ПА5к"...
Ага. Как прибиваешь буитдорожальщиков ценой - так сразу вопли:то дом не такой, то ремонт плохой. Ладно. Пойду лучше на выставку на Левобережке схожу - посмотрю как работает реальный сектор экономики, а не рылы паразиты брешущиее адитории форума о реальном уровне цен на кржн..
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 22 бер, 2018 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Гы. Галя парит что какой-то лошице 1к за 13 тыс. в Лико-граде втулили, а тут чел неделю двушку на подоле в новострое за 10.2 тыс. сдать не может. Здаётся мне форумные рылы привирают об реальном уровне аренды в новостройках Киева.
На Кирилловской недалеко от Спартака - то ипеня ипеней Подола (о том, Подол это или нет спорить не буду, "некоренной"), оттуда к цивилизации добираться то еще удовольствие
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:На Кирилловской недалеко от Спартака - то ипеня ипеней Подола (о том, Подол это или нет спорить не буду, "некоренной"), оттуда к цивилизации добираться то еще удовольствие
Это НЕ Подол! Я Хперту в ответе написал что Кириловская такой же Подол как и веник(и то и то Подольский р-н), но это он потер в цитате, манипулятор еще тот... ....а гостинки на Лесном ПА5к улетали и улетали....в мечтах сказочника....
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Faceless написав:На Кирилловской недалеко от Спартака - то ипеня ипеней Подола (о том, Подол это или нет спорить не буду, "некоренной"), оттуда к цивилизации добираться то еще удовольствие
Это НЕ Подол! Я Хперту в ответе написал что Кириловская такой же Подол как и веник(и то и то Подольский р-н), но это он потер в цитате, манипулятор еще тот... ....а гостинки на Лесном ПА5к улетали и улетали....в мечтах сказочника....
Ну не Подол, Куреневка?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:На Кирилловской недалеко от Спартака - то ипеня ипеней Подола (о том, Подол это или нет спорить не буду, "некоренной"), оттуда к цивилизации добираться то еще удовольствие
Это НЕ Подол! Я Хперту в ответе написал что Кириловская такой же Подол как и веник(и то и то Подольский р-н), но это он потер в цитате, манипулятор еще тот... ....а гостинки на Лесном ПА5к улетали и улетали....в мечтах сказочника....
Ну не Подол, Куреневка?
"серая зона"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Faceless написав:На Кирилловской недалеко от Спартака - то ипеня ипеней Подола (о том, Подол это или нет спорить не буду, "некоренной"), оттуда к цивилизации добираться то еще удовольствие
Это НЕ Подол! Я Хперту в ответе написал что Кириловская такой же Подол как и веник(и то и то Подольский р-н), но это он потер в цитате, манипулятор еще тот... ....а гостинки на Лесном ПА5к улетали и улетали....в мечтах сказочника....
Ну не Подол, Куреневка?
Расположение дома новостройки с паркингом, где уже неделю не может сдатся 2к за 10200
Предложение по 2к
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Прохожий написав:[quote="4328956:Faceless"]На Кирилловской недалеко от Спартака - то ипеня ипеней Подола (о том, Подол это или нет спорить не буду, "некоренной"), оттуда к цивилизации добираться то еще удовольствие
Это НЕ Подол! Я Хперту в ответе написал что Кириловская такой же Подол как и веник(и то и то Подольский р-н), но это он потер в цитате, манипулятор еще тот... ....а гостинки на Лесном ПА5к улетали и улетали....в мечтах сказочника....
Ну не Подол, Куреневка?
Расположение дома новостройки с паркингом, где уже неделю не может сдатся 2к за 10200
Предложение по 2к [/quote]Я то примерно представляю где это. И даже представляю, как оттуда добираться хоть до метро хоть до центра. Это мрак. Вы Кирилловскую видели? Что вы доказать то хотите?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Расположение дома новостройки с паркингом, где уже неделю не может сдатся 2к за 10200
Предложение по 2к
Я то примерно представляю где это. И даже представляю, как оттуда добираться хоть до метро хоть до центра. Это мрак. Вы Кирилловскую видели? Что вы доказать то хотите?
А чего там добираться на метро - сел на трамвай на остановке Викентия Хвойки и и приехал
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:А чего там добираться на метро - сел на трамвай на остановке Викентия Хвойки и и приехал
Трамваи имеют свойство ломаться и в частности маршрут по Кирилловской часто стоит, да и вообще не шибко быстро ходит. В любом случае локейшн на троечку - не задняя Троещина, конечно, но - плохонький. Потому и не удивительно, что сдать не могут по той хотелке. Пример этот вы привели вообще не к месту
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia