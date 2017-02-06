Додано: Чет 22 бер, 2018 23:18

Аренда в гривнах растет.



Не думаю что есть железная зависимость цены недвижимости от аренды. Правило 100-120-140 аренд - это ерунда.



Аренда - отражение текущих доходов, цена квартиры - отражение сбережений.



Получается что в 2014-2015 годах аренда была занижена по сравнению с ценой квартир (особенно вторички) поскольку сбережения еще были, а доходов не было.



Сейчас - сбережения уже подтаяли, поэтому цена вниз, а доходы подросли - поэтому аренда вверх.



При удачном стечении обстоятельство (если жизнь будет дорожать и не позволять делать сбережения, Рыжый таракан будет откусывать потенциальные сбережения пересичных в виде комуналки по Ротердаму+ и РАБ тарифу), при отсутствии ипотеки - можем даже увидеть цену квартиры в 80 аренд.



А человек со сбережениями в баксах, сделанными в благополучные годы при панде - будет королем жизни. Но купить ему кроме квартиры будет нечего - проесть не даст жаба, проинвестировать некуда, депозиты на околонулевых ставках.



Цунгцванг.