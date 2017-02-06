RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:Расположение дома новостройки с паркингом, где уже неделю не может сдатся 2к за 10200

хоть и ПБ но локация жесть!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9365
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:44

  Faceless написав:На Кирилловской недалеко от Спартака - то ипеня ипеней Подола (о том, Подол это или нет спорить не буду, "некоренной"), оттуда к цивилизации добираться то еще удовольствие

Подол это от Пешеходного моста до синагоги на Щекавицкой.
Дома от синагоги до метро Тараса Шевченко, имеют такое же отношение к Подолу как Минский массив к Оболони.
Дом в объяве от Захара, это кошерный (низкоэтажный) новострой в конце Куриневской промзоны, напротив шиферного завода.
UA
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 19.07.08
Подякував: 178 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Аренда в гривнах растет.

Не думаю что есть железная зависимость цены недвижимости от аренды. Правило 100-120-140 аренд - это ерунда.

Аренда - отражение текущих доходов, цена квартиры - отражение сбережений.

Получается что в 2014-2015 годах аренда была занижена по сравнению с ценой квартир (особенно вторички) поскольку сбережения еще были, а доходов не было.

Сейчас - сбережения уже подтаяли, поэтому цена вниз, а доходы подросли - поэтому аренда вверх.

При удачном стечении обстоятельство (если жизнь будет дорожать и не позволять делать сбережения, Рыжый таракан будет откусывать потенциальные сбережения пересичных в виде комуналки по Ротердаму+ и РАБ тарифу), при отсутствии ипотеки - можем даже увидеть цену квартиры в 80 аренд.

А человек со сбережениями в баксах, сделанными в благополучные годы при панде - будет королем жизни. Но купить ему кроме квартиры будет нечего - проесть не даст жаба, проинвестировать некуда, депозиты на околонулевых ставках.

Цунгцванг.
richbitch
 
Повідомлень: 60
З нами з: 27.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:22

richbitch
Наташа, отдай человеку проспоренный Чивас, не позорь дамбас! 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9365
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1033103410351036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 643, 644, 645
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
6447 723801
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 22:35
Faceless
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20660
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Инвестиции в зарубежную недвижимость
compaqpro13 » Сер 09 вер, 2015 09:54
4 2989
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 18:11
Nickmess
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12678)
22.03.2018 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.