хоть и ПБ но локация жесть!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
хоть и ПБ но локация жесть!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:44
Подол это от Пешеходного моста до синагоги на Щекавицкой.
Дома от синагоги до метро Тараса Шевченко, имеют такое же отношение к Подолу как Минский массив к Оболони.
Дом в объяве от Захара, это кошерный (низкоэтажный) новострой в конце Куриневской промзоны, напротив шиферного завода.
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Аренда в гривнах растет.
Не думаю что есть железная зависимость цены недвижимости от аренды. Правило 100-120-140 аренд - это ерунда.
Аренда - отражение текущих доходов, цена квартиры - отражение сбережений.
Получается что в 2014-2015 годах аренда была занижена по сравнению с ценой квартир (особенно вторички) поскольку сбережения еще были, а доходов не было.
Сейчас - сбережения уже подтаяли, поэтому цена вниз, а доходы подросли - поэтому аренда вверх.
При удачном стечении обстоятельство (если жизнь будет дорожать и не позволять делать сбережения, Рыжый таракан будет откусывать потенциальные сбережения пересичных в виде комуналки по Ротердаму+ и РАБ тарифу), при отсутствии ипотеки - можем даже увидеть цену квартиры в 80 аренд.
А человек со сбережениями в баксах, сделанными в благополучные годы при панде - будет королем жизни. Но купить ему кроме квартиры будет нечего - проесть не даст жаба, проинвестировать некуда, депозиты на околонулевых ставках.
Цунгцванг.
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:22
richbitch
Наташа, отдай человеку проспоренный Чивас, не позорь дамбас!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:40
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
на днях случайный клиент по ходу дела агитировал вселяться в аренду...
с его слов: 3 квартиры простаивают, уже начинают в сторону "посуточно" посматривать, человек с Донецка, молодой. Ни локаций ни других параметров конечно я выведывать не стал, но тем не менее..
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:27
Ціну хай зменшує - тоді й орендарі бігом знайдуться.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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