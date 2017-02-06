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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1034103510361037>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:Расположение дома новостройки с паркингом, где уже неделю не может сдатся 2к за 10200

хоть и ПБ но локация жесть!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:44

  Faceless написав:На Кирилловской недалеко от Спартака - то ипеня ипеней Подола (о том, Подол это или нет спорить не буду, "некоренной"), оттуда к цивилизации добираться то еще удовольствие

Подол это от Пешеходного моста до синагоги на Щекавицкой.
Дома от синагоги до метро Тараса Шевченко, имеют такое же отношение к Подолу как Минский массив к Оболони.
Дом в объяве от Захара, это кошерный (низкоэтажный) новострой в конце Куриневской промзоны, напротив шиферного завода.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Аренда в гривнах растет.

Не думаю что есть железная зависимость цены недвижимости от аренды. Правило 100-120-140 аренд - это ерунда.

Аренда - отражение текущих доходов, цена квартиры - отражение сбережений.

Получается что в 2014-2015 годах аренда была занижена по сравнению с ценой квартир (особенно вторички) поскольку сбережения еще были, а доходов не было.

Сейчас - сбережения уже подтаяли, поэтому цена вниз, а доходы подросли - поэтому аренда вверх.

При удачном стечении обстоятельство (если жизнь будет дорожать и не позволять делать сбережения, Рыжый таракан будет откусывать потенциальные сбережения пересичных в виде комуналки по Ротердаму+ и РАБ тарифу), при отсутствии ипотеки - можем даже увидеть цену квартиры в 80 аренд.

А человек со сбережениями в баксах, сделанными в благополучные годы при панде - будет королем жизни. Но купить ему кроме квартиры будет нечего - проесть не даст жаба, проинвестировать некуда, депозиты на околонулевых ставках.

Цунгцванг.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:22

richbitch
Наташа, отдай человеку проспоренный Чивас, не позорь дамбас! 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

на днях случайный клиент по ходу дела агитировал вселяться в аренду...
с его слов: 3 квартиры простаивают, уже начинают в сторону "посуточно" посматривать, человек с Донецка, молодой. Ни локаций ни других параметров конечно я выведывать не стал, но тем не менее..
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:27

Ціну хай зменшує - тоді й орендарі бігом знайдуться.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:20

  galadriel написав:Ціну хай зменшує - тоді й орендарі бігом знайдуться.


так наверное же неликвид в ипенях, а видит ценники в 10-15к за однуху и недоумевает... время дилетантов на рынке аренды подходит к концу
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:21

  richbitch написав:Аренда в гривнах растет.

Не думаю что есть железная зависимость цены недвижимости от аренды. Правило 100-120-140 аренд - это ерунда.

Аренда - отражение текущих доходов, цена квартиры - отражение сбережений.

Получается что в 2014-2015 годах аренда была занижена по сравнению с ценой квартир (особенно вторички) поскольку сбережения еще были, а доходов не было.

Сейчас - сбережения уже подтаяли, поэтому цена вниз, а доходы подросли - поэтому аренда вверх.

При удачном стечении обстоятельство (если жизнь будет дорожать и не позволять делать сбережения, Рыжый таракан будет откусывать потенциальные сбережения пересичных в виде комуналки по Ротердаму+ и РАБ тарифу), при отсутствии ипотеки - можем даже увидеть цену квартиры в 80 аренд.

А человек со сбережениями в баксах, сделанными в благополучные годы при панде - будет королем жизни. Но купить ему кроме квартиры будет нечего - проесть не даст жаба, проинвестировать некуда, депозиты на околонулевых ставках.

Цунгцванг.

Это было 100% так в 15-16 годах. Цены недвижимости и аренды шли в разных направлениях. Есть доходы, нет сбережений, цена недвижимости была низкая.
Сейчас Домик показывает рост с прошлого лета. Промониторил ОЛХ, откинув заманухи, цены вторички, действительно, выше, чем в 15-16. Новострои подорожали. Так что сейчас аренда и продажа идут в одном направлении. Вверх. Пусть прока не сильно. Этот кризис во многих моментах повторяет кризис 98. Сейчас тренд, как в 2001.
Думающие люди покупают. Действительно вложиться больше некуда, чтобы сохранить покупательную способность сбережений относительно растущих доходов населения.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:58

  richbitch написав:А человек со сбережениями в баксах, сделанными в благополучные годы при панде - будет королем жизни.

На это я бы тоже особо не рассчитывал. Хоть это и тема другой ветки, но последний отчетный месяц ознаменовался рекордным за 10 лет дефицитом торгового баланса в США и рекордным за 6 лет бюджетным дефицитом. Плюс рекордный взлет гос. долга, который уже достиг 21 трюлика или 113% ВВП, когда лет 10 назад было всего 60%. Так что посоветовал бы тарить не доллар, а физическое золото и недооцененное сейчас серебро, чтоб потом не кусать локти и не клясть американцев.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:02

  Vlad442 написав:Промониторил ОЛХ, откинув заманухи, цены вторички, действительно, выше, чем в 15-16. Новострои подорожали. Так что сейчас аренда и продажа идут в одном направлении. Вверх. Пусть прока не сильно. Этот кризис во многих моментах повторяет кризис 98. Сейчас тренд, как в 2001.
Думающие люди покупают. Действительно вложиться больше некуда, чтобы сохранить покупательную способность сбережений относительно растущих доходов населения.

Я такого не заметил, цены примерно на том же уровне, некоторые сегменты, как, например, 2-ки-хрущебы, даже подешевели. Думающие люди продолжают думать, так как рисков масса - от начала выплаты долгов страной, что может быстро съесть доступные остатки ЗВР, до дальнейшего взлета тарифов с отменой субсидии, свала трудоспособного населения и риска большой войны. Да и ликвидность хромает - в случае чего вытащить деньги из недвиги не так просто, рынок сейчас в полумертвом состоянии. А деньги в нашей стране могут понадобиться в любой момент, так как у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих, при этом еще будут и топить. Достаточно, к примеру, заболеть раком и стоимость лечения будет соизмерима со стоимостью квартиры.
hxbbgaf
 
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