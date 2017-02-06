хоть и ПБ но локация жесть!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
хоть и ПБ но локация жесть!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:44
Подол это от Пешеходного моста до синагоги на Щекавицкой.
Дома от синагоги до метро Тараса Шевченко, имеют такое же отношение к Подолу как Минский массив к Оболони.
Дом в объяве от Захара, это кошерный (низкоэтажный) новострой в конце Куриневской промзоны, напротив шиферного завода.
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Аренда в гривнах растет.
Не думаю что есть железная зависимость цены недвижимости от аренды. Правило 100-120-140 аренд - это ерунда.
Аренда - отражение текущих доходов, цена квартиры - отражение сбережений.
Получается что в 2014-2015 годах аренда была занижена по сравнению с ценой квартир (особенно вторички) поскольку сбережения еще были, а доходов не было.
Сейчас - сбережения уже подтаяли, поэтому цена вниз, а доходы подросли - поэтому аренда вверх.
При удачном стечении обстоятельство (если жизнь будет дорожать и не позволять делать сбережения, Рыжый таракан будет откусывать потенциальные сбережения пересичных в виде комуналки по Ротердаму+ и РАБ тарифу), при отсутствии ипотеки - можем даже увидеть цену квартиры в 80 аренд.
А человек со сбережениями в баксах, сделанными в благополучные годы при панде - будет королем жизни. Но купить ему кроме квартиры будет нечего - проесть не даст жаба, проинвестировать некуда, депозиты на околонулевых ставках.
Цунгцванг.
Додано: Чет 22 бер, 2018 23:22
richbitch
Наташа, отдай человеку проспоренный Чивас, не позорь дамбас!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:40
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
на днях случайный клиент по ходу дела агитировал вселяться в аренду...
с его слов: 3 квартиры простаивают, уже начинают в сторону "посуточно" посматривать, человек с Донецка, молодой. Ни локаций ни других параметров конечно я выведывать не стал, но тем не менее..
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:27
Ціну хай зменшує - тоді й орендарі бігом знайдуться.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 08:20
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:21
Это было 100% так в 15-16 годах. Цены недвижимости и аренды шли в разных направлениях. Есть доходы, нет сбережений, цена недвижимости была низкая.
Сейчас Домик показывает рост с прошлого лета. Промониторил ОЛХ, откинув заманухи, цены вторички, действительно, выше, чем в 15-16. Новострои подорожали. Так что сейчас аренда и продажа идут в одном направлении. Вверх. Пусть прока не сильно. Этот кризис во многих моментах повторяет кризис 98. Сейчас тренд, как в 2001.
Думающие люди покупают. Действительно вложиться больше некуда, чтобы сохранить покупательную способность сбережений относительно растущих доходов населения.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:58
На это я бы тоже особо не рассчитывал. Хоть это и тема другой ветки, но последний отчетный месяц ознаменовался рекордным за 10 лет дефицитом торгового баланса в США и рекордным за 6 лет бюджетным дефицитом. Плюс рекордный взлет гос. долга, который уже достиг 21 трюлика или 113% ВВП, когда лет 10 назад было всего 60%. Так что посоветовал бы тарить не доллар, а физическое золото и недооцененное сейчас серебро, чтоб потом не кусать локти и не клясть американцев.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:02
Я такого не заметил, цены примерно на том же уровне, некоторые сегменты, как, например, 2-ки-хрущебы, даже подешевели. Думающие люди продолжают думать, так как рисков масса - от начала выплаты долгов страной, что может быстро съесть доступные остатки ЗВР, до дальнейшего взлета тарифов с отменой субсидии, свала трудоспособного населения и риска большой войны. Да и ликвидность хромает - в случае чего вытащить деньги из недвиги не так просто, рынок сейчас в полумертвом состоянии. А деньги в нашей стране могут понадобиться в любой момент, так как у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих, при этом еще будут и топить. Достаточно, к примеру, заболеть раком и стоимость лечения будет соизмерима со стоимостью квартиры.
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