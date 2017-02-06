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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1034103510361037

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:30

  hxbbgaf написав:
  richbitch написав:А человек со сбережениями в баксах, сделанными в благополучные годы при панде - будет королем жизни.

На это я бы тоже особо не рассчитывал. Хоть это и тема другой ветки, но последний отчетный месяц ознаменовался рекордным за 10 лет дефицитом торгового баланса в США и рекордным за 6 лет бюджетным дефицитом. Плюс рекордный взлет гос. долга, который уже достиг 21 трюлика или 113% ВВП, когда лет 10 назад было всего 60%. Так что посоветовал бы тарить не доллар, а физическое золото и недооцененное сейчас серебро, чтоб потом не кусать локти и не клясть американцев.

Физическое золото это такая же абстракция, как и доллар. Промышленности и ювелирам не нужно такое количество, которое сейчас накоплено. Да, его трудней напечатать, чем доллар, но, в случае чего, даже как обои не используешь.
Недвижимость это реальный физический актив. Его быстро не напечатаешь, старые дома устаревают и выводятся из строя. Время существования и работы больше длинны человеческой жизни. Его можно использовать - жить самому или сдавать в аренду. За счет того, что это товар ежедневного потребления, он, в нормальных условиях, меньше подвержен спекулятивным взлетам и падениям.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Это было 100% так в 15-16 годах. Цены недвижимости и аренды шли в разных направлениях. Есть доходы, нет сбережений, цена недвижимости была низкая.
Сейчас Домик показывает рост с прошлого лета. Промониторил ОЛХ, откинув заманухи, цены вторички, действительно, выше, чем в 15-16. Новострои подорожали. Так что сейчас аренда и продажа идут в одном направлении. Вверх. Пусть прока не сильно. Этот кризис во многих моментах повторяет кризис 98. Сейчас тренд, как в 2001.
Думающие люди покупают. Действительно вложиться больше некуда, чтобы сохранить покупательную способность сбережений относительно растущих доходов населения.


будет_только_дорожать!
рынок мертв, нормальных вариантов нет! на оболони порядка 50! трехкомнатных квартир на продажу. в 15 году трешка стоила 65-75К ща 55-65К
на венике можно за 55 купить очень не плохой варик в БПС

был на просмотре http://concord.in.ua/ru/app/57250 вот этой ху...ни. Люди готовы были уступить до 45!
конечно можно выставить https://100realty.ua/object/373545210 еще в начале лета и думать что лох прийдёт и купит
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:50

  hxbbgaf написав:...
А деньги в нашей стране могут понадобиться в любой момент, так как у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих, при этом еще будут и топить. Достаточно, к примеру, заболеть раком и стоимость лечения будет соизмерима со стоимостью квартиры.


Якщо вчасно виявили - до 2ї стадії - ще можна потягатись. Пізніше - ніякі квартири не допоможуть. Хіба людина проживе трохи довше.

Очевидно, потрібна фінансова подушка, але в деяких випадках це ніачом. А за здоров'ям треба слідкувати, і не тільки своїм.
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 23 бер, 2018 16:51, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:50

  Vlad442 написав:старые дома устаревают и выводятся из строя.


смотрю все липки выведены из строя))))
4e4ensxe
 
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