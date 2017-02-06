Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
richbitch написав:А человек со сбережениями в баксах, сделанными в благополучные годы при панде - будет королем жизни.
На это я бы тоже особо не рассчитывал. Хоть это и тема другой ветки, но последний отчетный месяц ознаменовался рекордным за 10 лет дефицитом торгового баланса в США и рекордным за 6 лет бюджетным дефицитом. Плюс рекордный взлет гос. долга, который уже достиг 21 трюлика или 113% ВВП, когда лет 10 назад было всего 60%. Так что посоветовал бы тарить не доллар, а физическое золото и недооцененное сейчас серебро, чтоб потом не кусать локти и не клясть американцев.
Физическое золото это такая же абстракция, как и доллар. Промышленности и ювелирам не нужно такое количество, которое сейчас накоплено. Да, его трудней напечатать, чем доллар, но, в случае чего, даже как обои не используешь. Недвижимость это реальный физический актив. Его быстро не напечатаешь, старые дома устаревают и выводятся из строя. Время существования и работы больше длинны человеческой жизни. Его можно использовать - жить самому или сдавать в аренду. За счет того, что это товар ежедневного потребления, он, в нормальных условиях, меньше подвержен спекулятивным взлетам и падениям.
Vlad442 написав:Это было 100% так в 15-16 годах. Цены недвижимости и аренды шли в разных направлениях. Есть доходы, нет сбережений, цена недвижимости была низкая. Сейчас Домик показывает рост с прошлого лета. Промониторил ОЛХ, откинув заманухи, цены вторички, действительно, выше, чем в 15-16. Новострои подорожали. Так что сейчас аренда и продажа идут в одном направлении. Вверх. Пусть прока не сильно. Этот кризис во многих моментах повторяет кризис 98. Сейчас тренд, как в 2001. Думающие люди покупают. Действительно вложиться больше некуда, чтобы сохранить покупательную способность сбережений относительно растущих доходов населения.
будет_только_дорожать! рынок мертв, нормальных вариантов нет! на оболони порядка 50! трехкомнатных квартир на продажу. в 15 году трешка стоила 65-75К ща 55-65К на венике можно за 55 купить очень не плохой варик в БПС
hxbbgaf написав:... А деньги в нашей стране могут понадобиться в любой момент, так как у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих, при этом еще будут и топить. Достаточно, к примеру, заболеть раком и стоимость лечения будет соизмерима со стоимостью квартиры.
Якщо вчасно виявили - до 2ї стадії - ще можна потягатись. Пізніше - ніякі квартири не допоможуть. Хіба людина проживе трохи довше.
Очевидно, потрібна фінансова подушка, але в деяких випадках це ніачом. А за здоров'ям треба слідкувати, і не тільки своїм.
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 23 бер, 2018 16:51, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.