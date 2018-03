Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:50

hxbbgaf написав: ...

А деньги в нашей стране могут понадобиться в любой момент, так как у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих, при этом еще будут и топить. Достаточно, к примеру, заболеть раком и стоимость лечения будет соизмерима со стоимостью квартиры. ...А деньги в нашей стране могут понадобиться в любой момент, так как у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих, при этом еще будут и топить. Достаточно, к примеру, заболеть раком и стоимость лечения будет соизмерима со стоимостью квартиры.



Якщо вчасно виявили - до 2ї стадії - ще можна потягатись. Пізніше - ніякі квартири не допоможуть. Хіба людина проживе трохи довше.



Очевидно, потрібна фінансова подушка, але в деяких випадках це ніачом. А за здоров'ям треба слідкувати, і не тільки своїм.

