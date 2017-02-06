Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:15

l66 написав: В том то и проблема, что сегодняшний новострой через 20 лет будет расцениваться, как нынешние девятиэтажки. О хрущиках - вообще молчу.

А ведь Вы потратитесь на ремонт, технику, мебель, которые к тому времени будут устаревшими и не будут учитываться при продаже квартиры.

В том то и проблема, что сегодняшний новострой через 20 лет будет расцениваться, как нынешние девятиэтажки. О хрущиках - вообще молчу.А ведь Вы потратитесь на ремонт, технику, мебель, которые к тому времени будут устаревшими и не будут учитываться при продаже квартиры.

Не так то легко будет продать б/у квартиру.

Тенденции последних лет показывают, что люди склонны чаще приобретать новострой, чем б/у.





Плюнула на затею с продажей и решила дальше сдавать в аренду.



Одна надежда, что, когда средняя зарплата на периферии вырастет до европейской, будет выше 1000 $, то не будет же квартира стоить 16 зарплат, значит цена вырастет

Но это из области грёз и сомнительных надежд Я пыталась продать квартиру в панельном советском доме в другом областном центре. Так вот, покупатели хотят квартиру с ремонтом и мебелью по цене ниже стоимости ремонта.Плюнула на затею с продажей и решила дальше сдавать в аренду.Одна надежда, что, когда средняя зарплата на периферии вырастет до европейской, будет выше 1000 $, то не будет же квартира стоить 16 зарплат, значит цена вырастетНо это из области грёз и сомнительных надежд

за 20 лет даже без учета инфляции исключительно арендой любой хрущик отобьется 2 раза.Подумайте вот о чем: что из того, что могли купить Ваши бабушки/дедушки/родители до сих пор имеет денежную стоимость (и большую стоимость)?-ковры?-югославская стенка?-хрустальная люстра?-ВИДЕОМАГНИТОФОН? (в начале 90х стоил примерно как 1к хрущ)-жигули-копейка 76г.в.?-джинсы-варенки?-уютный кирпичный хрущик, который 50лет назад был на выселках, а сейчас уже находится в неплохом месте, скорее всего возле метро?Вы теоретизируете. За последние полгода я был свидетелем продажи 2х квартир в старых домах (совкошлак и царский дом). В обоих случаях торг составил до 10% от стоимости, срок экспозиции - 2 месяца.Это вообще не показатель. В Желтых Водах/Жашкове можно вообще даже и не продать квартиру никогда - все уехали в Киев/за границу, поэтому там может быть куча брошенных квартир.Мы говорим исключительно о мегаполисе- столице этой квази-африканско-азиатской страны.Единственном городе страны, где самые большие и престижные ВУЗы, где самая лучшая медицина, где больше всего театров, кино, ТРЦ, где больше всего высокооплачиваемой работы, где самое разветвленное метро в стране, такой город в Украине только один и в обозримом будующем второго не появится.Если покупать - то только в Киеве. Влад делает правильно.