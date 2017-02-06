Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
richbitch написав:А человек со сбережениями в баксах, сделанными в благополучные годы при панде - будет королем жизни.
На это я бы тоже особо не рассчитывал. Хоть это и тема другой ветки, но последний отчетный месяц ознаменовался рекордным за 10 лет дефицитом торгового баланса в США и рекордным за 6 лет бюджетным дефицитом. Плюс рекордный взлет гос. долга, который уже достиг 21 трюлика или 113% ВВП, когда лет 10 назад было всего 60%. Так что посоветовал бы тарить не доллар, а физическое золото и недооцененное сейчас серебро, чтоб потом не кусать локти и не клясть американцев.
Физическое золото это такая же абстракция, как и доллар. Промышленности и ювелирам не нужно такое количество, которое сейчас накоплено. Да, его трудней напечатать, чем доллар, но, в случае чего, даже как обои не используешь. Недвижимость это реальный физический актив. Его быстро не напечатаешь, старые дома устаревают и выводятся из строя. Время существования и работы больше длинны человеческой жизни. Его можно использовать - жить самому или сдавать в аренду. За счет того, что это товар ежедневного потребления, он, в нормальных условиях, меньше подвержен спекулятивным взлетам и падениям.
Vlad442 написав:Это было 100% так в 15-16 годах. Цены недвижимости и аренды шли в разных направлениях. Есть доходы, нет сбережений, цена недвижимости была низкая. Сейчас Домик показывает рост с прошлого лета. Промониторил ОЛХ, откинув заманухи, цены вторички, действительно, выше, чем в 15-16. Новострои подорожали. Так что сейчас аренда и продажа идут в одном направлении. Вверх. Пусть прока не сильно. Этот кризис во многих моментах повторяет кризис 98. Сейчас тренд, как в 2001. Думающие люди покупают. Действительно вложиться больше некуда, чтобы сохранить покупательную способность сбережений относительно растущих доходов населения.
будет_только_дорожать! рынок мертв, нормальных вариантов нет! на оболони порядка 50! трехкомнатных квартир на продажу. в 15 году трешка стоила 65-75К ща 55-65К на венике можно за 55 купить очень не плохой варик в БПС
hxbbgaf написав:... А деньги в нашей стране могут понадобиться в любой момент, так как у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих, при этом еще будут и топить. Достаточно, к примеру, заболеть раком и стоимость лечения будет соизмерима со стоимостью квартиры.
Якщо вчасно виявили - до 2ї стадії - ще можна потягатись. Пізніше - ніякі квартири не допоможуть. Хіба людина проживе трохи довше.
Очевидно, потрібна фінансова подушка, але в деяких випадках це ніачом. А за здоров'ям треба слідкувати, і не тільки своїм.
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 23 бер, 2018 16:51, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Vlad442 написав:Недвижимость это реальный физический актив. Его быстро не напечатаешь, старые дома устаревают
В том то и проблема, что сегодняшний новострой через 20 лет будет расцениваться, как нынешние девятиэтажки. О хрущиках - вообще молчу. А ведь Вы потратитесь на ремонт, технику, мебель, которые к тому времени будут устаревшими и не будут учитываться при продаже квартиры.
Не так то легко будет продать б/у квартиру. Тенденции последних лет показывают, что люди склонны чаще приобретать новострой, чем б/у.
Я пыталась продать квартиру в панельном советском доме в другом областном центре. Так вот, покупатели хотят квартиру с ремонтом и мебелью по цене ниже стоимости ремонта. Плюнула на затею с продажей и решила дальше сдавать в аренду.
Одна надежда, что, когда средняя зарплата на периферии вырастет до европейской, будет выше 1000 $, то не будет же квартира стоить 16 зарплат, значит цена вырастет Но это из области грёз и сомнительных надежд
spitfirekdv написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-prodam-odnokomnatnuyu-kvartiru-v-sdannom-zhilom-dome-IDyJLuM.html#8da2c096a3 Дождались-таки по 500?
УКО, Чел пишет право собственности на руках. Там часть жителей намутило с правом собственности пока дом считался сдавшимся. И проблемы с комуникациями там. "Я бы там не купил" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
l66 написав:В том то и проблема, что сегодняшний новострой через 20 лет будет расцениваться, как нынешние девятиэтажки. О хрущиках - вообще молчу. А ведь Вы потратитесь на ремонт, технику, мебель, которые к тому времени будут устаревшими и не будут учитываться при продаже квартиры.
за 20 лет даже без учета инфляции исключительно арендой любой хрущик отобьется 2 раза.
Подумайте вот о чем: что из того, что могли купить Ваши бабушки/дедушки/родители до сих пор имеет денежную стоимость (и большую стоимость)? -ковры? -югославская стенка? -хрустальная люстра? -ВИДЕОМАГНИТОФОН? (в начале 90х стоил примерно как 1к хрущ) -жигули-копейка 76г.в.? -джинсы-варенки? -уютный кирпичный хрущик, который 50лет назад был на выселках, а сейчас уже находится в неплохом месте, скорее всего возле метро?
Не так то легко будет продать б/у квартиру. Тенденции последних лет показывают, что люди склонны чаще приобретать новострой, чем б/у.
Вы теоретизируете. За последние полгода я был свидетелем продажи 2х квартир в старых домах (совкошлак и царский дом). В обоих случаях торг составил до 10% от стоимости, срок экспозиции - 2 месяца.
Я пыталась продать квартиру в панельном советском доме в другом областном центре. Так вот, покупатели хотят квартиру с ремонтом и мебелью по цене ниже стоимости ремонта. Плюнула на затею с продажей и решила дальше сдавать в аренду.
Одна надежда, что, когда средняя зарплата на периферии вырастет до европейской, будет выше 1000 $, то не будет же квартира стоить 16 зарплат, значит цена вырастет Но это из области грёз и сомнительных надежд
Это вообще не показатель. В Желтых Водах/Жашкове можно вообще даже и не продать квартиру никогда - все уехали в Киев/за границу, поэтому там может быть куча брошенных квартир.
Мы говорим исключительно о мегаполисе- столице этой квази-африканско-азиатской страны.
Единственном городе страны, где самые большие и престижные ВУЗы, где самая лучшая медицина, где больше всего театров, кино, ТРЦ, где больше всего высокооплачиваемой работы, где самое разветвленное метро в стране, такой город в Украине только один и в обозримом будующем второго не появится.
Если покупать - то только в Киеве. Влад делает правильно.
именно - сохранить сбережения и подзаработать пересичному с горизонтом в 50 лет - альтернативы недвижимости нету.
Бывший в употреблении и изношенный в хлам хрущ можно прямо сегодня продать за вполне приличные деньги, на которые: -купить неплохую новую актуальную на сегодня машину -долго путешествовать -вылечить рак -немного доплатить (а может быть и не доплачивать, если пожертвовать расположением) и поменять на современный модный новострой (не с губастыми телочками, но все же).