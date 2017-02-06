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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1035103610371038

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  richbitch написав:Подумайте вот о чем: что из того, что могли купить Ваши бабушки/дедушки/родители до сих пор имеет денежную стоимость (и большую стоимость)?
...
-уютный кирпичный хрущик, который 50лет назад был на выселках, а сейчас уже находится в неплохом месте, скорее всего возле метро?

Наталья, в СССР вот так прийти в ОП шаромыг с котлетой и купить хрущик было НЕЛЬЗЯ!
неужели на курсах МБА этого не было?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 1035103610371038
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