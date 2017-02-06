Наталья, в СССР вот так прийти в ОП шаромыг с котлетой и купить хрущик было НЕЛЬЗЯ!
неужели на курсах МБА этого не было?
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Наталья, в СССР вот так прийти в ОП шаромыг с котлетой и купить хрущик было НЕЛЬЗЯ!
неужели на курсах МБА этого не было?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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