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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1035103610371038

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  richbitch написав:Подумайте вот о чем: что из того, что могли купить Ваши бабушки/дедушки/родители до сих пор имеет денежную стоимость (и большую стоимость)?
...
-уютный кирпичный хрущик, который 50лет назад был на выселках, а сейчас уже находится в неплохом месте, скорее всего возле метро?

Наталья, в СССР вот так прийти в ОП шаромыг с котлетой и купить хрущик было НЕЛЬЗЯ!
неужели на курсах МБА этого не было?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:53

  Прохожий написав:
  richbitch написав:Подумайте вот о чем: что из того, что могли купить Ваши бабушки/дедушки/родители до сих пор имеет денежную стоимость (и большую стоимость)?
...
-уютный кирпичный хрущик, который 50лет назад был на выселках, а сейчас уже находится в неплохом месте, скорее всего возле метро?

Наталья, в СССР вот так прийти в ОП шаромыг с котлетой и купить хрущик было НЕЛЬЗЯ!
неужели на курсах МБА этого не было?



Дима, тебе лишь бы поспорить? Ну расскажи про "бесплатные хрущи в СССР" а мы послушаем.

Или, что-бы не разводить ненужные дебаты, давай ограничимся временем с 1991 года.

Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?
richbitch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:58

  richbitch написав:
Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?

Паспорт Канады(программа для специалистов, только язык подучить надо было, реального стажа у технарей и так хватало), Германии(по еврейской программе уезжали, сходу 400 марок пособия и курсы немецкого, оплаченного государством) или Штатов(Грин Карт).
Прикиньте, те кто тогда уехал молодым, ни грамма не жалеют
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:06

  richbitch написав:
  Прохожий написав:
  richbitch написав:Подумайте вот о чем: что из того, что могли купить Ваши бабушки/дедушки/родители до сих пор имеет денежную стоимость (и большую стоимость)?
...
-уютный кирпичный хрущик, который 50лет назад был на выселках, а сейчас уже находится в неплохом месте, скорее всего возле метро?

Наталья, в СССР вот так прийти в ОП шаромыг с котлетой и купить хрущик было НЕЛЬЗЯ!
неужели на курсах МБА этого не было?



Дима, тебе лишь бы поспорить? Ну расскажи про "бесплатные хрущи в СССР" а мы послушаем.

Или, что-бы не разводить ненужные дебаты, давай ограничимся временем с 1991 года.

Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?

Золото или валюту на чёрном рынке. От 25ти в январе до 100 в декабре рублей за бакс.
золото как обручалки и цепочки конечно было выгодней.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:12

  барабашов написав:
  richbitch написав:Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?

Золото или валюту на чёрном рынке. От 25ти в январе до 100 в декабре рублей за бакс.
золото как обручалки и цепочки конечно было выгодней.



на счет валюты не согласен - ну купил пересичный тогда 1-2 куе, и дальше что?

а вот по поводу золота - вы правы. Но тут подсчитать нужно, но в целом да.

Золото и/или недвижимость.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:22

  richbitch написав:Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?

Например, акции "Мотор Січ" :wink:
Одна акция тогда стоила 10 купоно-карбованцев)
А сейчас почти 5 к грн)
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:35

  l66 написав:
  richbitch написав:Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?

Например, акции "Мотор Січ" :wink:
Одна акция тогда стоила 10 купоно-карбованцев)
А сейчас почти 5 к грн)


не уверен что в 1991 можно было купить акции Моторсичи. Разве что в обмен на ваучеры, но тут момент - на одну успешную Моторсич сколько тысяч предприятий, которые кинули своих миноритариев, ушли в банкротство, размыли долю, вывели активы? Моторсич - это исключение из правил.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:46

  l66 написав:
  richbitch написав:Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?

Например, акции "Мотор Січ" :wink:
Одна акция тогда стоила 10 купоно-карбованцев)
А сейчас почти 5 к грн)

Купонов в 91м году не было. Физически. Первые появились в зарплате госслужащих и наверно даже не в январе 92го, поэтому в момент ввода в середине января они и стоили намного дороже номинала. Вы наверно молоды и не помните не путча, ни гипера 92-94годов?
Кстати - ваша приснопамятная НЕпродаваемая квартирка в Мелитополе находится? Там бетон с ремонтом 80х годов идёт по цене ремонта(300-400у.е. за метр)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:52

  richbitch написав:
  барабашов написав:
  richbitch написав:Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?

Золото или валюту на чёрном рынке. От 25ти в январе до 100 в декабре рублей за бакс.
золото как обручалки и цепочки конечно было выгодней.



на счет валюты не согласен - ну купил пересичный тогда 1-2 куе, и дальше что?

а вот по поводу золота - вы правы. Но тут подсчитать нужно, но в целом да.

Золото и/или недвижимость.

1-2куе потом легко могли быть стартапом допустим в деле торговли верхней одеждой и норковыми шапочками,как моим родителям конкретно, а также могли быть обетонированы в 92м, 93м и последующих годах. Конечно не в Киеве, там наверняка и за 2куе гостинок на Лесном не было, но в условном Кировограде или Бердянске - вполне.
70-80у.е за метр у нас помню летом 99го. За гостинки. Убитые на гивно после дохлой алкашни. С долгами за 8-9 лет, с отрезанным светом.
Но были. В Днепре.И на Тополе, и на Коммунаре, и даже на Гагарина.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  барабашов написав:Золото или валюту на чёрном рынке. От 25ти в январе до 100 в декабре рублей за бакс.
золото как обручалки и цепочки конечно было выгодней.

Не будем про валюту. 100 долларов в месяц в 90-ых это была сумма выше среднего заработка. Сейчас ниже минималки.
Квартиры в 91-92 стоили в долларах вообще копейки, поэтому для чистоты эксперимента возьмем 95-ый, когда цены выросли и стабилизировались. Была куплена двушка. Сейчас она стоит в 3,5 - 4 раза дороже. Пусть будет 3,5 чтобы быстро продать.
Золото в 95 стоило 400, сейчас 1350. 3,37 раза.
Теперь 2 момента.
Двушка стоит в 3,5 раза больше сейчас, после войны, кризиса, разрыва экономических связей с Россией. В 2007 она стоила в 10 раз больше.
С первого дня она начала без дополнительных вложений генерировать 10% годовых в виде аренды. В 2006 было рентабельность аренды была 5% за счет раздутых кредитами цен. Сейчас около 7%. Сколько раз она уже окупилась? При этом золото без хорошего дисконта не продашь.

Вывод. За 23 года золото вчистую проигрывает недвижимости. Пусть и не с таким разгромным счетом, как подматрасный доллар.
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