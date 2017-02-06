Наталья, в СССР вот так прийти в ОП шаромыг с котлетой и купить хрущик было НЕЛЬЗЯ!
неужели на курсах МБА этого не было?
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Наталья, в СССР вот так прийти в ОП шаромыг с котлетой и купить хрущик было НЕЛЬЗЯ!
неужели на курсах МБА этого не было?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:53
Дима, тебе лишь бы поспорить? Ну расскажи про "бесплатные хрущи в СССР" а мы послушаем.
Или, что-бы не разводить ненужные дебаты, давай ограничимся временем с 1991 года.
Вопрос: что мог купить пересичный в 1991 году, что бы до сих пор имело немалую потребительскую и денежную ценность?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:58
Паспорт Канады(программа для специалистов, только язык подучить надо было, реального стажа у технарей и так хватало), Германии(по еврейской программе уезжали, сходу 400 марок пособия и курсы немецкого, оплаченного государством) или Штатов(Грин Карт).
Прикиньте, те кто тогда уехал молодым, ни грамма не жалеют
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:06
Золото или валюту на чёрном рынке. От 25ти в январе до 100 в декабре рублей за бакс.
золото как обручалки и цепочки конечно было выгодней.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:12
на счет валюты не согласен - ну купил пересичный тогда 1-2 куе, и дальше что?
а вот по поводу золота - вы правы. Но тут подсчитать нужно, но в целом да.
Золото и/или недвижимость.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:22
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:35
не уверен что в 1991 можно было купить акции Моторсичи. Разве что в обмен на ваучеры, но тут момент - на одну успешную Моторсич сколько тысяч предприятий, которые кинули своих миноритариев, ушли в банкротство, размыли долю, вывели активы? Моторсич - это исключение из правил.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:46
Купонов в 91м году не было. Физически. Первые появились в зарплате госслужащих и наверно даже не в январе 92го, поэтому в момент ввода в середине января они и стоили намного дороже номинала. Вы наверно молоды и не помните не путча, ни гипера 92-94годов?
Кстати - ваша приснопамятная НЕпродаваемая квартирка в Мелитополе находится? Там бетон с ремонтом 80х годов идёт по цене ремонта(300-400у.е. за метр)?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:52
1-2куе потом легко могли быть стартапом допустим в деле торговли верхней одеждой и норковыми шапочками,как моим родителям конкретно, а также могли быть обетонированы в 92м, 93м и последующих годах. Конечно не в Киеве, там наверняка и за 2куе гостинок на Лесном не было, но в условном Кировограде или Бердянске - вполне.
70-80у.е за метр у нас помню летом 99го. За гостинки. Убитые на гивно после дохлой алкашни. С долгами за 8-9 лет, с отрезанным светом.
Но были. В Днепре.И на Тополе, и на Коммунаре, и даже на Гагарина.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:01
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Не будем про валюту. 100 долларов в месяц в 90-ых это была сумма выше среднего заработка. Сейчас ниже минималки.
Квартиры в 91-92 стоили в долларах вообще копейки, поэтому для чистоты эксперимента возьмем 95-ый, когда цены выросли и стабилизировались. Была куплена двушка. Сейчас она стоит в 3,5 - 4 раза дороже. Пусть будет 3,5 чтобы быстро продать.
Золото в 95 стоило 400, сейчас 1350. 3,37 раза.
Теперь 2 момента.
Двушка стоит в 3,5 раза больше сейчас, после войны, кризиса, разрыва экономических связей с Россией. В 2007 она стоила в 10 раз больше.
С первого дня она начала без дополнительных вложений генерировать 10% годовых в виде аренды. В 2006 было рентабельность аренды была 5% за счет раздутых кредитами цен. Сейчас около 7%. Сколько раз она уже окупилась? При этом золото без хорошего дисконта не продашь.
Вывод. За 23 года золото вчистую проигрывает недвижимости. Пусть и не с таким разгромным счетом, как подматрасный доллар.
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