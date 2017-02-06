Вы правы. Перепутала год. Это было немного позже ))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:42
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги
те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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