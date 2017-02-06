Вы правы. Перепутала год. Это было немного позже ))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:42
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги
то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша
те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:20
А что локация ЖК Мордор лучше? Возле рассадника онкологических заболеваний озеро Гарячка и пыльными бурями с него?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:53
Есть стабильная статистика - возвращаются не более 10% от сваливших из стран б.СССР. В основном, это приходится на первые 2-3 года адаптацииколичество вернувшихся после 3-х лет пребывания резко падает практически до нуля, и не факт, что те, кто не смог пробиться там смогли-бы пробиться тут. Из Вашего поста можно сделать вывод, что в США, Канаде, Израиле все пашут за копейки по 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, а все оставшиеся в Украине накупили недвиги в центре Киева и сдают (непонятно только кому), увеличивая капиталы "не по дням, а по часам". А ведь это не совсем так. Мягко говоря.
Я знаю человека. который вернулся из США. У него как там не сложилось так и здесь. Ну немножко раздолбай. Ну как не сложилось?....Большая квартира в старом фонде в самом центре Киева, в которой он живет полгода в году, а на полгода выезжает в США, чтобы не потерять гринку и заработать на жизнь в Киеве. И знаю намного больше людей, которые успешно адаптировались и не имеют ни малейшего желания возвращаться. Даже те, кто за 15+ лет не удосужился выучить язык.
Что касается "жить на ренту" там - даже не знаю что Вам ответить...Порядка 60% американцев живут в аренде. Не все из них настолько бедные, что не могут себе позволить купить своЁ - есть еще масса причин. И снимают не только "бабушкины хрущи" в Гарлеме за 1 куе или фанерные холобуды где-нить в Огайо ПА500, но и дома в Силиконовой долине по 5+куе и пентхаузы на Манхеттене по 20+куе. И это-же ...О УЖОС!...кто-то все сдает . То есть рантье.
Масса народу, в том числе из наших бывших соотечественников, неплохо себя чувствуют спекулируя недвигой. Это конечно не рантье, но тоже не очень напряжный источник дохода. И куда более доходный, чем сдача десятка аэродромов в центре Киева.
реклама
|