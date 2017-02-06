Вы правы. Перепутала год. Это было немного позже ))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:42
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги
то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша
те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:20
А что локация ЖК Мордор лучше? Возле рассадника онкологических заболеваний озеро Гарячка и пыльными бурями с него?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:53
Есть стабильная статистика - возвращаются не более 10% от сваливших из стран б.СССР. В основном, это приходится на первые 2-3 года адаптацииколичество вернувшихся после 3-х лет пребывания резко падает практически до нуля, и не факт, что те, кто не смог пробиться там смогли-бы пробиться тут. Из Вашего поста можно сделать вывод, что в США, Канаде, Израиле все пашут за копейки по 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, а все оставшиеся в Украине накупили недвиги в центре Киева и сдают (непонятно только кому), увеличивая капиталы "не по дням, а по часам". А ведь это не совсем так. Мягко говоря.
Я знаю человека. который вернулся из США. У него как там не сложилось так и здесь. Ну немножко раздолбай. Ну как не сложилось?....Большая квартира в старом фонде в самом центре Киева, в которой он живет полгода в году, а на полгода выезжает в США, чтобы не потерять гринку и заработать на жизнь в Киеве. И знаю намного больше людей, которые успешно адаптировались и не имеют ни малейшего желания возвращаться. Даже те, кто за 15+ лет не удосужился выучить язык.
Что касается "жить на ренту" там - даже не знаю что Вам ответить...Порядка 60% американцев живут в аренде. Не все из них настолько бедные, что не могут себе позволить купить своЁ - есть еще масса причин. И снимают не только "бабушкины хрущи" в Гарлеме за 1 куе или фанерные холобуды где-нить в Огайо ПА500, но и дома в Силиконовой долине по 5+куе и пентхаузы на Манхеттене по 20+куе. И это-же ...О УЖОС!...кто-то все сдает . То есть рантье.
Масса народу, в том числе из наших бывших соотечественников, неплохо себя чувствуют спекулируя недвигой. Это конечно не рантье, но тоже не очень напряжный источник дохода. И куда более доходный, чем сдача десятка аэродромов в центре Киева.
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:47
могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги
то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша
те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту[/quote]
Есть стабильная статистика - возвращаются не более 10% от сваливших из стран б.СССР. В основном, это приходится на первые 2-3 года адаптацииколичество вернувшихся после 3-х лет пребывания резко падает практически до нуля, и не факт, что те, кто не смог пробиться там смогли-бы пробиться тут. Из Вашего поста можно сделать вывод, что в США, Канаде, Израиле все пашут за копейки по 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, а все оставшиеся в Украине накупили недвиги в центре Киева и сдают (непонятно только кому), увеличивая капиталы "не по дням, а по часам". А ведь это не совсем так. Мягко говоря.
Я знаю человека. который вернулся из США. У него как там не сложилось так и здесь. Ну немножко раздолбай. Ну как не сложилось?....Большая квартира в старом фонде в самом центре Киева, в которой он живет полгода в году, а на полгода выезжает в США, чтобы не потерять гринку и заработать на жизнь в Киеве. И знаю намного больше людей, которые успешно адаптировались и не имеют ни малейшего желания возвращаться. Даже те, кто за 15+ лет не удосужился выучить язык.
Что касается "жить на ренту" там - даже не знаю что Вам ответить...Порядка 60% американцев живут в аренде. Не все из них настолько бедные, что не могут себе позволить купить своЁ - есть еще масса причин. И снимают не только "бабушкины хрущи" в Гарлеме за 1 куе или фанерные холобуды где-нить в Огайо ПА500, но и дома в Силиконовой долине по 5+куе и пентхаузы на Манхеттене по 20+куе. И это-же ...О УЖОС!...кто-то все сдает . То есть рантье.
Масса народу, в том числе из наших бывших соотечественников, неплохо себя чувствуют спекулируя недвигой. Это конечно не рантье, но тоже не очень напряжный источник дохода. И куда более доходный, чем сдача десятка аэродромов в центре Киева.[/quote]
весь ваш пост, простите, какая то смесь манипуляций и рефлексии
я специально выделил в предыдущем вашем посте тот тезис, на который я возражал, а в ответ вы меня обвинили в том шо я вообще не говорил - это я тоже выделил
потом пошла беллетристика о том шо вы там кого то знаете и рефлексия шо хто то зарабатывает больше рантье - вообще ни о чем
вы понимаете, я сам в 92ом после окончания вуза уехал за бугор, имел возможность там остаться и плотно общался с нашей эмигрантской тусовкой (со многими поддерживаю отношения до сих пор) и поэтому мне не надо рассказывать как там они живут - я насмотрелся сам и сам многое могу рассказать об их "счастливой" жизни
скажу больше - в последнее время многие (даже выходцы из других республик союза) стали покупать квартиры в украине - это как раз те, кто не вляпался в ипотеку
те же кто вляпался - а шо они еще могут сказать? им нельзя жаловаться и сомневаться - им надо тока пахать... и пахать... и пахать
там не принято жаловаться как у нас, там принято улыбаться и рассказывать как у них все ха ра шо
вот так вот на самом деле обстоят дела
зы: еслешо - говоря о жизни на ренту я не говорю о прибыльности этого бизнеса (я его и бизнесом то не считаю), я говорю о возможности сосредоточиться на чем то более интересном, чем зарабатывание денег на жизнь, в мире полно гораздо более интересных занятий чем наживание бабла
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:04
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
шо это было?
Всё просто.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:07
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:09
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:26
Как уже отмечал - пропал пост с инфо и координатами сдачи комнаты за 2600. А он бы может и помог арендатору Ярине снять комнату
Не все как видим хотят снимать 1к в социальной новостройке за 12 тыс. грн.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:54
Есть стабильная статистика - возвращаются не более 10% от сваливших из стран б.СССР. В основном, это приходится на первые 2-3 года адаптацииколичество вернувшихся после 3-х лет пребывания резко падает практически до нуля, и не факт, что те, кто не смог пробиться там смогли-бы пробиться тут. Из Вашего поста можно сделать вывод, что в США, Канаде, Израиле все пашут за копейки по 25 часов в сутки и 8 дней в неделю, а все оставшиеся в Украине накупили недвиги в центре Киева и сдают (непонятно только кому), увеличивая капиталы "не по дням, а по часам". А ведь это не совсем так. Мягко говоря.
Я знаю человека. который вернулся из США. У него как там не сложилось так и здесь. Ну немножко раздолбай. Ну как не сложилось?....Большая квартира в старом фонде в самом центре Киева, в которой он живет полгода в году, а на полгода выезжает в США, чтобы не потерять гринку и заработать на жизнь в Киеве. И знаю намного больше людей, которые успешно адаптировались и не имеют ни малейшего желания возвращаться. Даже те, кто за 15+ лет не удосужился выучить язык.
Что касается "жить на ренту" там - даже не знаю что Вам ответить...Порядка 60% американцев живут в аренде. Не все из них настолько бедные, что не могут себе позволить купить своЁ - есть еще масса причин. И снимают не только "бабушкины хрущи" в Гарлеме за 1 куе или фанерные холобуды где-нить в Огайо ПА500, но и дома в Силиконовой долине по 5+куе и пентхаузы на Манхеттене по 20+куе. И это-же ...О УЖОС!...кто-то все сдает . То есть рантье.
Масса народу, в том числе из наших бывших соотечественников, неплохо себя чувствуют спекулируя недвигой. Это конечно не рантье, но тоже не очень напряжный источник дохода. И куда более доходный, чем сдача десятка аэродромов в центре Киева.[/quote]
весь ваш пост, простите, какая то смесь манипуляций и рефлексии
я специально выделил в предыдущем вашем посте тот тезис, на который я возражал, а в ответ вы меня обвинили в том шо я вообще не говорил - это я тоже выделил
потом пошла беллетристика о том шо вы там кого то знаете и рефлексия шо хто то зарабатывает больше рантье - вообще ни о чем
вы понимаете, я сам в 92ом после окончания вуза уехал за бугор, имел возможность там остаться и плотно общался с нашей эмигрантской тусовкой (со многими поддерживаю отношения до сих пор) и поэтому мне не надо рассказывать как там они живут - я насмотрелся сам и сам многое могу рассказать об их "счастливой" жизни
скажу больше - в последнее время многие (даже выходцы из других республик союза) стали покупать квартиры в украине - это как раз те, кто не вляпался в ипотеку
те же кто вляпался - а шо они еще могут сказать? им нельзя жаловаться и сомневаться - им надо тока пахать... и пахать... и пахать
там не принято жаловаться как у нас, там принято улыбаться и рассказывать как у них все ха ра шо
вот так вот на самом деле обстоят дела
зы: еслешо - говоря о жизни на ренту я не говорю о прибыльности этого бизнеса (я его и бизнесом то не считаю), я говорю о возможности сосредоточиться на чем то более интересном, чем зарабатывание денег на жизнь, в мире полно гораздо более интересных занятий чем наживание бабла[/quote]
Не совсем понял - какие ко мне претензии, но:
1. Из тех, кто уехал молодым - вот тот случай, что я описал. Молодого человека вывезли родители в возрасте что-то около 20-ти довольно давно.
2. Ваш опыт и опыт тех, с кем Вы общаетесь имеет свой нюанс. Очень много выехавших в начале 90-х - это хомо советикус, которые ими и остались, если живут в некоей резервации типа Брайтон Бич. Такая себе консерва из СССР. Люди, которые оттуда вырвались, живут совершенно другой жизнью. Уехавшие в начале 00-х - другие. Уехавшие в 10-х тоже отличаются. И не всегда это по штампу "надо много и тяжело работать".
3. Лично я с Вами полностью согласен, что есть масса вещей, чему можно посвятить свою жизнь, но люди, как и фломастеры - все разные. Кому-то нравится "ходитьнаработу" - его право, кому-то нравится лежать на пляже за деньги от аренды - на здоровье, кто-то поднимает "легкие деньги" на перепродаже недвиги - отлично, строит свой бизнес - замечательно. Кто что может/хочет/как видит - тот то и делает. ТАМ возможностей для всего намного больше. Можно сказать, что у нас все тоже самое, но умноженное на 0,0...1. Просто намного страна беднее. Поэтому-то я-бы так категорично не судил. Почему из сел едут в Киев? Там-же жить есть где, хавчик с огорода, экология! Чего людям не хватает? Любой индус, собирающий на свалке пластик, пожизни отдаст за возможность жить в таких условиях (кстати, может скоро и будет у нас наплыв из стран типа Ганы, Чада и Бангладеша). Почему перезжают в арендный "хрущ после бабушки", отдавая бОльшую часть зарплаты? Серость и отсутствие перспективы? Так может и в Киеве кто-то "уперся в потолок"? Мне это видится чем-то похожим на переход с уровня на уровень в компьютерной игре. Сложность выше, но интересней и больше возможностей. (есичЁ не страдаю этим лет эдак 15 ).
реклама
|