Додано: Суб 24 бер, 2018 11:54

kingkongovets написав: rjkz написав: Паспорт Канады(программа для специалистов, только язык подучить надо было, реального стажа у технарей и так хватало), Германии(по еврейской программе уезжали, сходу 400 марок пособия и курсы немецкого, оплаченного государством) или Штатов(Грин Карт).

Прикиньте, те кто тогда уехал молодым, ни грамма не жалеют Паспорт Канады(программа для специалистов, только язык подучить надо было, реального стажа у технарей и так хватало), Германии(по еврейской программе уезжали, сходу 400 марок пособия и курсы немецкого, оплаченного государством) или Штатов(Грин Карт).Прикиньте,



могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ноги

то же самое и с теми кто уехал в израиловку или сша

те кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту могу накидать видеодоказательств как горько жалеют те, кто уехал, а не остался и не приложил столько же усилий в украине, а не в канаде, чтобы худо-бедно ассимилироваться и стать там на ногито же самое и с теми кто уехал в израиловку или сшате кто уехал в начале девяностых еще не успели свои дома и квартиры там повыплачивать, работая как папа карло и на всем экономя, а те кто в те же годы приложил усилия и поднялся в украине сейчас сдают недвигу и живут на ренту

Есть стабильная статистика - возвращаются не более 10% от сваливших из стран б.СССР. В основном, это приходится на первые 2-3 года адаптацииколичество вернувшихся после 3-х лет пребывания резко падает практически до нуля, и не факт, что те, кто не смог пробиться там смогли-бы пробиться тут.Я знаю человека. который вернулся из США. У него как там не сложилось так и здесь. Ну немножко раздолбай. Ну как не сложилось?....Большая квартира в старом фонде в самом центре Киева, в которой он живет полгода в году, а на полгода выезжает в США, чтобы не потерять гринку и заработать на жизнь в Киеве. И знаю намного больше людей, которые успешно адаптировались и не имеют ни малейшего желания возвращаться. Даже те, кто за 15+ лет не удосужился выучить язык.Что касается "жить на ренту" там - даже не знаю что Вам ответить...Порядка 60% американцев живут в аренде. Не все из них настолько бедные, что не могут себе позволить купить своЁ - есть еще масса причин. И снимают не только "бабушкины хрущи" в Гарлеме за 1 куе или фанерные холобуды где-нить в Огайо ПА500, но и дома в Силиконовой долине по 5+куе и пентхаузы на Манхеттене по 20+куе. И это-же ...О УЖОС!...кто-то все сдает. То есть рантье.Масса народу, в том числе из наших бывших соотечественников, неплохо себя чувствуют спекулируя недвигой. Это конечно не рантье, но тоже не очень напряжный источник дохода. И куда более доходный, чем сдача десятка аэродромов в центре Киева.[/quote]весь ваш пост, простите, какая то смесь манипуляций и рефлексиия специально выделил в предыдущем вашем посте тот тезис, на который я возражал, а в ответ вы меня обвинили в том шо я вообще не говорил - это я тоже выделилпотом пошла беллетристика о том шо вы там кого то знаете и рефлексия шо хто то зарабатывает больше рантье - вообще ни о чемвы понимаете, я сам в 92ом после окончания вуза уехал за бугор, имел возможность там остаться и плотно общался с нашей эмигрантской тусовкой (со многими поддерживаю отношения до сих пор) и поэтому мне не надо рассказывать как там они живут - я насмотрелся сам и сам многое могу рассказать об их "счастливой" жизнискажу больше - в последнее время многие (даже выходцы из других республик союза) стали покупать квартиры в украине - это как раз те, кто не вляпался в ипотекуте же кто вляпался - а шо они еще могут сказать? им нельзя жаловаться и сомневаться - им надо тока пахать... и пахать... и пахатьтам не принято жаловаться как у нас, там принято улыбаться и рассказывать как у них все ха ра шовот так вот на самом деле обстоят делазы: еслешо - говоря о жизни на ренту я не говорю о прибыльности этого бизнеса (я его и бизнесом то не считаю), я говорю о возможности сосредоточиться на чем то более интересном, чем зарабатывание денег на жизнь, в мире полно гораздо более интересных занятий чем наживание бабла[/quote]Не совсем понял - какие ко мне претензии, но:1. Из тех, кто уехал молодым - вот тот случай, что я описал. Молодого человека вывезли родители в возрасте что-то около 20-ти довольно давно.2. Ваш опыт и опыт тех, с кем Вы общаетесь имеет свой нюанс. Очень много выехавших в начале 90-х - это хомо советикус, которые ими и остались, если живут в некоей резервации типа Брайтон Бич. Такая себе консерва из СССР. Люди, которые оттуда вырвались, живут совершенно другой жизнью. Уехавшие в начале 00-х - другие. Уехавшие в 10-х тоже отличаются. И не всегда это по штампу "надо много и тяжело работать".3. Лично я с Вами полностью согласен, что есть масса вещей, чему можно посвятить свою жизнь, но люди, как и фломастеры - все разные. Кому-то нравится "ходитьнаработу"- его право, кому-то нравится лежать на пляже за деньги от аренды - на здоровье, кто-то поднимает "легкие деньги" на перепродаже недвиги - отлично, строит свой бизнес - замечательно. Кто что может/хочет/как видит - тот то и делает. ТАМ возможностей для всего намного больше. Можно сказать, что у нас все тоже самое, но умноженное на 0,0...1. Просто намного страна беднее. Поэтому-то я-бы так категорично не судил. Почему из сел едут в Киев? Там-же жить есть где, хавчик с огорода, экология! Чего людям не хватает? Любой индус, собирающий на свалке пластик, пожизни отдаст за возможность жить в таких условиях (кстати, может скоро и будет у нас наплыв из стран типа Ганы, Чада и Бангладеша). Почему перезжают в арендный "хрущ после бабушки", отдавая бОльшую часть зарплаты? Серость и отсутствие перспективы? Так может и в Киеве кто-то "уперся в потолок"? Мне это видится чем-то похожим на переход с уровня на уровень в компьютерной игре. Сложность выше, но интересней и больше возможностей. (есичЁ не страдаю этим лет эдак 15).