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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1037103810391040

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:18

  big539 написав:шо это было?

Киевский рынок недвижимости в сферическом вакууме.
Вы бы рассказали про реалии РН Буковины, а то почитаешь тут и складывается впечатление, что кроме Киева всё безлюдная пустыня.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Вы бы рассказали про реалии РН Буковины, а то почитаешь тут и складывается впечатление, что кроме Киева всё безлюдная пустыня.

Жизнь за пределами Киева есть :D Например я купил уже три хатёнки в Черновцах и тихо радуюсь 8) В аренду ещё не сдавал, так как пока ещё есть куда деньги впихивать под гораздо бОльший процент, но в планах заняться арендой - такое есть.
Новострои в Черновцах строят шо дурные. растут как грибы! :shock: Люди покупают. Но тут своя специфика, город давно живёт "за евры". Так что дурных бабок тут - море. Город новостроек и кафешек. Никакого производства, никаких предприятий- но у всех есть деньги и все их тратят на всякую хню :lol:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:38

  big539 написав: Новострои в Черновцах строят шо дурные. растут как грибы! :shock: Люди покупают. Но тут своя специфика, город давно живёт "за евры". Так что дурных бабок тут - море. Город новостроек и кафешек. Никакого производства, никаких предприятий- но у всех есть деньги и все их тратят на всякую хню :lol:

Просто рай какой то... Никаких вредных выбросов промпредприятий и все при деле))
UA
 
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  #<1 ... 1037103810391040
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