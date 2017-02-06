Киевский рынок недвижимости в сферическом вакууме.
Вы бы рассказали про реалии РН Буковины, а то почитаешь тут и складывается впечатление, что кроме Киева всё безлюдная пустыня.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:18
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Жизнь за пределами Киева есть Например я купил уже три хатёнки в Черновцах и тихо радуюсь В аренду ещё не сдавал, так как пока ещё есть куда деньги впихивать под гораздо бОльший процент, но в планах заняться арендой - такое есть.
Новострои в Черновцах строят шо дурные. растут как грибы! Люди покупают. Но тут своя специфика, город давно живёт "за евры". Так что дурных бабок тут - море. Город новостроек и кафешек. Никакого производства, никаких предприятий- но у всех есть деньги и все их тратят на всякую хню
Всё просто.
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:38
Просто рай какой то... Никаких вредных выбросов промпредприятий и все при деле))
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