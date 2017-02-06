Киевский рынок недвижимости в сферическом вакууме.
Вы бы рассказали про реалии РН Буковины, а то почитаешь тут и складывается впечатление, что кроме Киева всё безлюдная пустыня.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:18
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Жизнь за пределами Киева есть Например я купил уже три хатёнки в Черновцах и тихо радуюсь В аренду ещё не сдавал, так как пока ещё есть куда деньги впихивать под гораздо бОльший процент, но в планах заняться арендой - такое есть.
Новострои в Черновцах строят шо дурные. растут как грибы! Люди покупают. Но тут своя специфика, город давно живёт "за евры". Так что дурных бабок тут - море. Город новостроек и кафешек. Никакого производства, никаких предприятий- но у всех есть деньги и все их тратят на всякую хню
Всё просто.
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:38
Просто рай какой то... Никаких вредных выбросов промпредприятий и все при деле))
Додано: Суб 24 бер, 2018 13:58
Ну насчёт "все при деле" - это слишком громко сказано При деле только ТЕ, кто мантулит в йуроппах (моет джёппы, штукатурит стены, крутит гайки). А рай у тех кто получает евры от родыча "с европы". Тут "жизнь удалась" - это если "мама в Италии" или "папа в португалии"
А вот когда мама-папа возвращается с йеуропп - тогда и происходит подогрев ЧРЖН! они скупают всякий шлак, типа новостроя на болоте, и цены на недвигу держатся на этих шальных бабках, затекающих к нам из цивилизации.
а ещё тут граница рядом и есть второй вид бабла - "контрабас" баблище тоже дурное и шальное, за него тут строят колоссальные хоромы в 3-4 этажа.
короче существуют целые семейства, которые НИКОГДА не работали и не работают. Один паравоз въяпывает в Европе, а куча вагонов живёт припеваючи в Черновцах Ездят на бл.яхе, кутят в кафешках, в Макдональдс гоняют в Сучаву (город в Румынии, буквально за углом ).
Всё просто.
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:01
А если речь про мою семью - то ДА, полностью согласен! Это про нас Учитывая откуда мы -то именно так и выглядит.
и чо я раньше сюда не перехал? от алень...
Всё просто.
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:22
А делового центра нет, и не появится.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:26
Лет десять назад, по Киеву ходил анекдот "Странно... Деньги печатают в Киеве, а привозят их из Донецка".
Это про беззаботную публику скупающую недвижимость в столице и сорящую деньгами в клубах ресторанах.
Как бы было понятно, что этот банкет за счет очередных 50 душ шахтеров погребенных в очередной аварии на шахтах Донбасса. Но в Киеве всё выглядело красиво... по богатому с демонстративной нахальностью.
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:26
Я как будто окунулся в мир наизнанку. Спасибо большое, вместо Димы Комарова краткий экскурс провёл Биг в двух постах. Всё просто и понятно.
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