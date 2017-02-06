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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1037103810391040

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:18

  big539 написав:шо это было?

Киевский рынок недвижимости в сферическом вакууме.
Вы бы рассказали про реалии РН Буковины, а то почитаешь тут и складывается впечатление, что кроме Киева всё безлюдная пустыня.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Вы бы рассказали про реалии РН Буковины, а то почитаешь тут и складывается впечатление, что кроме Киева всё безлюдная пустыня.

Жизнь за пределами Киева есть :D Например я купил уже три хатёнки в Черновцах и тихо радуюсь 8) В аренду ещё не сдавал, так как пока ещё есть куда деньги впихивать под гораздо бОльший процент, но в планах заняться арендой - такое есть.
Новострои в Черновцах строят шо дурные. растут как грибы! :shock: Люди покупают. Но тут своя специфика, город давно живёт "за евры". Так что дурных бабок тут - море. Город новостроек и кафешек. Никакого производства, никаких предприятий- но у всех есть деньги и все их тратят на всякую хню :lol:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:38

  big539 написав: Новострои в Черновцах строят шо дурные. растут как грибы! :shock: Люди покупают. Но тут своя специфика, город давно живёт "за евры". Так что дурных бабок тут - море. Город новостроек и кафешек. Никакого производства, никаких предприятий- но у всех есть деньги и все их тратят на всякую хню :lol:

Просто рай какой то... Никаких вредных выбросов промпредприятий и все при деле))
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 13:58

Ну насчёт "все при деле" - это слишком громко сказано :D При деле только ТЕ, кто мантулит в йуроппах (моет джёппы, штукатурит стены, крутит гайки). А рай у тех кто получает евры от родыча "с европы". Тут "жизнь удалась" - это если "мама в Италии" или "папа в португалии" :lol:
А вот когда мама-папа возвращается с йеуропп - тогда и происходит подогрев ЧРЖН! они скупают всякий шлак, типа новостроя на болоте, и цены на недвигу держатся на этих шальных бабках, затекающих к нам из цивилизации.
а ещё тут граница рядом и есть второй вид бабла - "контрабас" :roll: баблище тоже дурное и шальное, за него тут строят колоссальные хоромы в 3-4 этажа.
короче существуют целые семейства, которые НИКОГДА не работали и не работают. Один паравоз въяпывает в Европе, а куча вагонов живёт припеваючи в Черновцах :D Ездят на бл.яхе, кутят в кафешках, в Макдональдс гоняют в Сучаву (город в Румынии, буквально за углом :mrgreen: ).
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:01

  UA написав:Просто рай какой то... Никаких вредных выбросов промпредприятий и все при деле))

А если речь про мою семью - то ДА, полностью согласен! Это про нас :lol: Учитывая откуда мы -то именно так и выглядит.


и чо я раньше сюда не перехал? от алень... :roll:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:22

  richbitch написав:Мы говорим исключительно о мегаполисе- столице этой квази-африканско-азиатской страны.

Единственном городе страны, где самые большие и престижные ВУЗы, где самая лучшая медицина, где больше всего театров, кино, ТРЦ, где больше всего высокооплачиваемой работы, где самое разветвленное метро в стране, такой город в Украине только один и в обозримом будующем второго не появится

А делового центра нет, и не появится. :(
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:26

  big539 написав:Ну насчёт "все при деле" - это слишком громко сказано :D При деле только ТЕ, кто мантулит в йуроппах (моет джёппы, штукатурит стены, крутит гайки). А рай у тех кто получает евры от родыча "с европы". Тут "жизнь удалась" - это если "мама в Италии" или "папа в португалии" :lol:
А вот когда мама-папа возвращается с йеуропп - тогда и происходит подогрев ЧРЖН! они скупают всякий шлак, типа новостроя на болоте, и цены на недвигу держатся на этих шальных бабках, затекающих к нам из цивилизации.
а ещё тут граница рядом и есть второй вид бабла - "контрабас" :roll: баблище тоже дурное и шальное, за него тут строят колоссальные хоромы в 3-4 этажа.
короче существуют целые семейства, которые НИКОГДА не работали и не работают. Один паравоз въяпывает в Европе, а куча вагонов живёт припеваючи в Черновцах :D Ездят на бл.яхе, кутят в кафешках, в Макдональдс гоняют в Сучаву (город в Румынии, буквально за углом :mrgreen: ).

Лет десять назад, по Киеву ходил анекдот "Странно... Деньги печатают в Киеве, а привозят их из Донецка".
Это про беззаботную публику скупающую недвижимость в столице и сорящую деньгами в клубах ресторанах.
Как бы было понятно, что этот банкет за счет очередных 50 душ шахтеров погребенных в очередной аварии на шахтах Донбасса. Но в Киеве всё выглядело красиво... по богатому с демонстративной нахальностью.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:26

Я как будто окунулся в мир наизнанку. Спасибо большое, вместо Димы Комарова краткий экскурс провёл Биг в двух постах. Всё просто и понятно.
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