Додано: Суб 24 бер, 2018 13:58

Ну насчёт "все при деле" - это слишком громко сказаноПри деле только ТЕ, кто мантулит в йуроппах (моет джёппы, штукатурит стены, крутит гайки). А рай у тех кто получает евры от родыча "с европы". Тут "жизнь удалась" - это если "мама в Италии" или "папа в португалии"А вот когда мама-папа возвращается с йеуропп - тогда и происходит подогрев ЧРЖН! они скупают всякий шлак, типа новостроя на болоте, и цены на недвигу держатся на этих шальных бабках, затекающих к нам из цивилизации.а ещё тут граница рядом и есть второй вид бабла - "контрабас"баблище тоже дурное и шальное, за него тут строят колоссальные хоромы в 3-4 этажа.короче существуют целые семейства, которые НИКОГДА не работали и не работают. Один паравоз въяпывает в Европе, а куча вагонов живёт припеваючи в ЧерновцахЕздят на бл.яхе, кутят в кафешках, в Макдональдс гоняют в Сучаву (город в Румынии, буквально за углом).