Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 бер, 2018 16:43
Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:06
Чтобы сдавать хаты в аренду у арендаторов должны быть деньги и желание жить именно в Черновцах. Переводы заробитчан (как следует из нарисованной Вами картины) выглядят не самым надежным источником финансирования целого городка.
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:28
да
А я и не настаиваю
Всё просто.
реклама
|