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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1038103910401041

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:43

  zahar_ написав:Джи_пи "дуля"?
3к квартира в новостройке за 10300
Зображення

Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:06

  big539 написав:Vlad442 сдавать хаты в аренду 8)
Шоб было понятно - я сейчас арендую три помещения, все три - по вот такому сценарию. Люди сидят и в ус не дуют. Им капает за аренду, и они никуда даже не едут.
а вот покупалась эта недвига как раз таки за те самые бабки, что из европп.

Чтобы сдавать хаты в аренду у арендаторов должны быть деньги и желание жить именно в Черновцах. Переводы заробитчан (как следует из нарисованной Вами картины) выглядят не самым надежным источником финансирования целого городка.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:28

да

  Vlad442 написав:Переводы заробитчан (как следует из нарисованной Вами картины) выглядят не самым надежным источником финансирования целого городка.

А я и не настаиваю 8)
Всё просто.
big539
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  #<1 ... 1038103910401041
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