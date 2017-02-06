Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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big539 написав:Vlad442 сдавать хаты в аренду Шоб было понятно - я сейчас арендую три помещения, все три - по вот такому сценарию. Люди сидят и в ус не дуют. Им капает за аренду, и они никуда даже не едут. а вот покупалась эта недвига как раз таки за те самые бабки, что из европп.
Чтобы сдавать хаты в аренду у арендаторов должны быть деньги и желание жить именно в Черновцах. Переводы заробитчан (как следует из нарисованной Вами картины) выглядят не самым надежным источником финансирования целого городка.