Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 бер, 2018 16:43
Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?
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Додано: Суб 24 бер, 2018 17:06
Чтобы сдавать хаты в аренду у арендаторов должны быть деньги и желание жить именно в Черновцах. Переводы заробитчан (как следует из нарисованной Вами картины) выглядят не самым надежным источником финансирования целого городка.
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:28
да
А я и не настаиваю
Всё просто.
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 24 бер, 2018 21:16
Біг, слава богу, що й так справи вивернулись))) могли бути гірше. Працюй - і буде результат)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:14
А чего её смотреть - Дарницкий район. Рядом с парком. Нормальный там райончик А социальный дом на Урловской 23 г это не опа мира где втюхали 1к за 12 тыс?
А ЖК Мордор возле озера горячка с его зольными бурями - это не опа мира?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:16
вы пропонуетэ працюваты за двистип"ятдесят-трыста доллярив за мисяць???
вай-вай-вай...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:51
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:01
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:11
4500грн...
состояние 4/10: утку уже вынесли, пытались выбросить непросохший диван но тараканы с клопами принесли его обратно, остальную "мебель и технику" удалось выбросить...
...а в это время захар_ стоял "длубая у носи"(с) и задумчиво наблюдал как на закате косяками улетали гостинки на Лесном Па5тгрн...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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