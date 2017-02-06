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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1039104010411042>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:43

  zahar_ написав:Джи_пи "дуля"?
3к квартира в новостройке за 10300
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Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:06

  big539 написав:Vlad442 сдавать хаты в аренду 8)
Шоб было понятно - я сейчас арендую три помещения, все три - по вот такому сценарию. Люди сидят и в ус не дуют. Им капает за аренду, и они никуда даже не едут.
а вот покупалась эта недвига как раз таки за те самые бабки, что из европп.

Чтобы сдавать хаты в аренду у арендаторов должны быть деньги и желание жить именно в Черновцах. Переводы заробитчан (как следует из нарисованной Вами картины) выглядят не самым надежным источником финансирования целого городка.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:28

да

  Vlad442 написав:Переводы заробитчан (как следует из нарисованной Вами картины) выглядят не самым надежным источником финансирования целого городка.

А я и не настаиваю 8)
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ru/news/-/42297 ... ndy-zhilya
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:16

  big539 написав:
  UA написав:Просто рай какой то... Никаких вредных выбросов промпредприятий и все при деле))

А если речь про мою семью - то ДА, полностью согласен! Это про нас :lol: Учитывая откуда мы -то именно так и выглядит.


и чо я раньше сюда не перехал? от алень... :roll:

Біг, слава богу, що й так справи вивернулись))) могли бути гірше. Працюй - і буде результат)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:14

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Джи_пи "дуля"?
3к квартира в новостройке за 10300
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Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?

А чего её смотреть - Дарницкий район. Рядом с парком. Нормальный там райончик А социальный дом на Урловской 23 г это не опа мира где втюхали 1к за 12 тыс?
А ЖК Мордор возле озера горячка с его зольными бурями - это не опа мира?

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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:16

  Frant написав:
  big539 написав:
  UA написав:Просто рай какой то... Никаких вредных выбросов промпредприятий и все при деле))

А если речь про мою семью - то ДА, полностью согласен! Это про нас :lol: Учитывая откуда мы -то именно так и выглядит.


и чо я раньше сюда не перехал? от алень... :roll:

Біг, слава богу, що й так справи вивернулись))) могли бути гірше. Працюй - і буде результат)))

вы пропонуетэ працюваты за двистип"ятдесят-трыста доллярив за мисяць??? :shock:
вай-вай-вай...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:51

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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:01

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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:11

  zahar_ написав:Зображення

4500грн...
состояние 4/10: утку уже вынесли, пытались выбросить непросохший диван но тараканы с клопами принесли его обратно, остальную "мебель и технику" удалось выбросить... :mrgreen:

...а в это время захар_ стоял "длубая у носи"(с) и задумчиво наблюдал как на закате косяками улетали гостинки на Лесном Па5тгрн...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 1039104010411042>
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