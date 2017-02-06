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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1039104010411042

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:Локейшен чуть хуже чем в Лико но и цена на 5 тыс. дешевле

Локейшн пердь новобеличей за 8кгрн, пеши исчо, реально ржачно :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:59

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Зображення

4500грн...
состояние 4/10: утку уже вынесли, пытались выбросить непросохший диван но тараканы с клопами принесли его обратно

Есть "без тараканов". Но комната. За 3500. Но у метро Позняки.

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:47

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Локейшен чуть хуже чем в Лико но и цена на 5 тыс. дешевле

Локейшн пердь новобеличей за 8кгрн,

Прикольно. Как 20 минут пешком до метро и адекватная цена аренды так сразу и пердь.
А Олевская 7 это "пердь новобеличей" или нет?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:57

  zahar_ написав:Локейшен чуть хуже чем в Лико но и цена на 5 тыс. дешевле
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https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:28

  UA написав:
  zahar_ написав:Локейшен чуть хуже чем в Лико но и цена на 5 тыс. дешевле
Зображення

https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM

Вчера были по 5, а сегодня по 3. :wink:
Дешевеет однако. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zahar_ написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Джи_пи "дуля"?
3к квартира в новостройке за 10300
Зображення

Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?

А чего её смотреть - Дарницкий район. Рядом с парком. Нормальный там райончик А социальный дом на Урловской 23 г это не опа мира где втюхали 1к за 12 тыс?
А ЖК Мордор возле озера горячка с его зольными бурями - это не опа мира?

Зображення
А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.
Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:45

  Faceless написав:Урловская 23

На Урловской 23 и в рядом стоящих домах стоимость аренды однушки в основном около 9000 грн.
Это только в новостройке 23г цена выше, вероятно, из-за того, что первая сдача.
Для меня это тоже было загадкой.

А потом объяснили, что некоторые брезгуют б/у, поэтому снимают дороже, чтобы спать на новой кровати, купаться в новой ванне...
Некоторые не любят прокуренный или старческий запах б/у квартир, хотят свежий современный ремонт.

Думаю, что когда это будет не первая сдача, то цена аренды квартир в этом доме будет такой же, как и в рядом стоящих домах.

Имхо.
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