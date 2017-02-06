Локейшн пердь новобеличей за 8кгрн, пеши исчо, реально ржачно
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Додано: Суб 24 бер, 2018 23:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Локейшн пердь новобеличей за 8кгрн, пеши исчо, реально ржачно
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:59
Есть "без тараканов". Но комната. За 3500. Но у метро Позняки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 25 бер, 2018 00:47
Прикольно. Как 20 минут пешком до метро и адекватная цена аренды так сразу и пердь.
А Олевская 7 это "пердь новобеличей" или нет?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 25 бер, 2018 09:57
Додано: Нед 25 бер, 2018 11:28
Вчера были по 5, а сегодня по 3.
Дешевеет однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.
Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 12:45
На Урловской 23 и в рядом стоящих домах стоимость аренды однушки в основном около 9000 грн.
Это только в новостройке 23г цена выше, вероятно, из-за того, что первая сдача.
Для меня это тоже было загадкой.
А потом объяснили, что некоторые брезгуют б/у, поэтому снимают дороже, чтобы спать на новой кровати, купаться в новой ванне...
Некоторые не любят прокуренный или старческий запах б/у квартир, хотят свежий современный ремонт.
Думаю, что когда это будет не первая сдача, то цена аренды квартир в этом доме будет такой же, как и в рядом стоящих домах.
Имхо.
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