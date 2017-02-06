Локейшн пердь новобеличей за 8кгрн, пеши исчо, реально ржачно
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Додано: Суб 24 бер, 2018 23:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Локейшн пердь новобеличей за 8кгрн, пеши исчо, реально ржачно
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:59
Есть "без тараканов". Но комната. За 3500. Но у метро Позняки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 25 бер, 2018 00:47
Прикольно. Как 20 минут пешком до метро и адекватная цена аренды так сразу и пердь.
А Олевская 7 это "пердь новобеличей" или нет?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 25 бер, 2018 09:57
Додано: Нед 25 бер, 2018 11:28
Вчера были по 5, а сегодня по 3.
Дешевеет однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.
Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:17
Фейслес -"А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.". Вы всё по гуглу смотрите. А жизнь она иная. Вы, как я понимаю, понятие имеете где находятся эти дома вживую? А я знаю
Урловская 23 г это можно сказать пердь Позняков 3 возле гаражей, где куча нариков поди шатается. Вы смотрите по гуглу что дом вроде по расстоянию недалеко от метро, а добираться до метро будете минут 18-23.
Росийская 64 по расстоянию дальше но добираться до метро оттуда столько же а может и меньше.
Вон инфа с бомбера - локация дома по Российской 64 что типа до метро Вырлица общественным транспортом 10 мин.
Так же можете ознакомится с маршрутом автобуса №63 который проходит недалеко от дома по Российкая 24 и идёт на м. Красный хутор.
Подтяните матчасть и ознакомтесь по бомберу с инфраструктурой возле дома по Росийская 64.
В общем тщательнее вам надо фейслес, тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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