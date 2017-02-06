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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1040104110421043>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:Локейшен чуть хуже чем в Лико но и цена на 5 тыс. дешевле

Локейшн пердь новобеличей за 8кгрн, пеши исчо, реально ржачно :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:59

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Зображення

4500грн...
состояние 4/10: утку уже вынесли, пытались выбросить непросохший диван но тараканы с клопами принесли его обратно

Есть "без тараканов". Но комната. За 3500. Но у метро Позняки.

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:47

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:Локейшен чуть хуже чем в Лико но и цена на 5 тыс. дешевле

Локейшн пердь новобеличей за 8кгрн,

Прикольно. Как 20 минут пешком до метро и адекватная цена аренды так сразу и пердь.
А Олевская 7 это "пердь новобеличей" или нет?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:57

  zahar_ написав:Локейшен чуть хуже чем в Лико но и цена на 5 тыс. дешевле
Зображення

https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:28

  UA написав:
  zahar_ написав:Локейшен чуть хуже чем в Лико но и цена на 5 тыс. дешевле
Зображення

https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM

Вчера были по 5, а сегодня по 3. :wink:
Дешевеет однако. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zahar_ написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Джи_пи "дуля"?
3к квартира в новостройке за 10300
Зображення

Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?

А чего её смотреть - Дарницкий район. Рядом с парком. Нормальный там райончик А социальный дом на Урловской 23 г это не опа мира где втюхали 1к за 12 тыс?
А ЖК Мордор возле озера горячка с его зольными бурями - это не опа мира?

Зображення
А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.
Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:45

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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:17

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Faceless написав:Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?

А чего её смотреть - Дарницкий район. Рядом с парком. Нормальный там райончик А социальный дом на Урловской 23 г это не опа мира где втюхали 1к за 12 тыс?
А ЖК Мордор возле озера горячка с его зольными бурями - это не опа мира?

Зображення
А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.
Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской.

Фейслес -"А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.". Вы всё по гуглу смотрите. А жизнь она иная. Вы, как я понимаю, понятие имеете где находятся эти дома вживую? А я знаю
Урловская 23 г это можно сказать пердь Позняков 3 возле гаражей, где куча нариков поди шатается. Вы смотрите по гуглу что дом вроде по расстоянию недалеко от метро, а добираться до метро будете минут 18-23.
Росийская 64 по расстоянию дальше но добираться до метро оттуда столько же а может и меньше.
Вон инфа с бомбера - локация дома по Российской 64 что типа до метро Вырлица общественным транспортом 10 мин. https://ua.m2bomber.com/obj/299120045/v ... siiskaa-64
Однокомнатная квартира, 45 кв. м., улица Российская, 64
Продам однокомнатную квартиру по адресу: Дарницкий район, новая Дарница, улица Российская, дом 64. Квартира на 13 этаже 20 этажного теплого кирпичного дома, 2005 года постройки. Общая площадь 45,7 кв. м., жилая 17 кв. м., кухня 16 кв. м., санузел совмещен. Квартира в жилом состоянии, установлены металлопластиковые окна. Отлично развита инфраструктура рядом с домом есть парк «Партизанской Славы», продуктовые магазины, Рынок «Дарницкий», остановка общественного транспорта. Хорошо развита транспортная развязка, до метро «Вырлыця» 10 минут на общественном транспорте.

Так же можете ознакомится с маршрутом автобуса №63 который проходит недалеко от дома по Российкая 24 и идёт на м. Красный хутор. http://kpt.kiev.ua/img/user/route_maps/ ... 1510132707
Подтяните матчасть и ознакомтесь по бомберу с инфраструктурой возле дома по Росийская 64.
В общем тщательнее вам надо фейслес, тщательнее.
  zahar_ написав:Джи_пи "дуля"?
3к квартира в новостройке за 10300
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zahar_ написав:
  Faceless написав:
zahar_ написав:А чего её смотреть - Дарницкий район. Рядом с парком. Нормальный там райончик А социальный дом на Урловской 23 г это не опа мира где втюхали 1к за 12 тыс?
А ЖК Мордор возле озера горячка с его зольными бурями - это не опа мира?

Зображення
А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.
Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской.

Фейслес -"А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.". Вы всё по гуглу смотрите. А жизнь она иная. Вы, как я понимаю, понятие имеете где находятся эти дома вживую? А я знаю
Урловская 23 г это можно сказать пердь Позняков 3 возле гаражей, где куча нариков поди шатается. Вы смотрите по гуглу что дом вроде по расстоянию недалеко от метро, а добираться до метро будете минут 18-23.
Росийская 64 по расстоянию дальше но добираться до метро оттуда столько же а может и меньше.
Вон инфа с бомбера - локация дома по Российской 64 что типа до метро Вырлица общественным транспортом 10 мин. https://ua.m2bomber.com/obj/299120045/v ... siiskaa-64
Однокомнатная квартира, 45 кв. м., улица Российская, 64
Продам однокомнатную квартиру по адресу: Дарницкий район, новая Дарница, улица Российская, дом 64. Квартира на 13 этаже 20 этажного теплого кирпичного дома, 2005 года постройки. Общая площадь 45,7 кв. м., жилая 17 кв. м., кухня 16 кв. м., санузел совмещен. Квартира в жилом состоянии, установлены металлопластиковые окна. Отлично развита инфраструктура рядом с домом есть парк «Партизанской Славы», продуктовые магазины, Рынок «Дарницкий», остановка общественного транспорта. Хорошо развита транспортная развязка, до метро «Вырлыця» 10 минут на общественном транспорте.
  zahar_ написав:Джи_пи "дуля"?
3к квартира в новостройке за 10300
Зображення
Замечательно. Мне закидываете что "я по гуглу смотрю", а сами чем занимаетесь?
С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания.
Все ж элементарно проверяется, и по карте видно, не позорьтесь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 22:01

Faceless на заметку - не иначе как ипеня. :mrgreen:
1к в новостройке за 8500 то ещё торг возможен. Не иначе как объект УКО:) https://ua.m2bomber.com/obj/311068802/v ... a-kvartira
Сдаётся однокомнатная квартира 8 500 грн
Сдаётся 1-к квартира, ЖК Патриотка. Софии Русовой 3 а, 2-й этаж, первая сдача, общая 43 м кв, куня 12 м кв. Аккуратная квартира с хорошим ремонтом полностью укомплектована современной техникой. Есть бойлер, електро плита с духовым шкафом, холодильник, стиральная машинка,wifi. Хорошая транспортная развязка: метро пешком Осокорки 10 мин, Позняки 15 мин, под домом остановка городского транспорта. В пешей доступности Новус и эпицентр. На территории комплекса школы, садики, банки, магазины, аптеки. Под домом парковка. Оплата первый и последний месяц + коммунальные. Возможен торг.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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