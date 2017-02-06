Додано: Нед 25 бер, 2018 21:17

Faceless написав: zahar_ написав: Faceless написав: Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это? Вы специально выискиваете варианты в самой опе мира? Вы карту смотрели хоть, где это?

А чего её смотреть - Дарницкий район. Рядом с парком. Нормальный там райончик А социальный дом на Урловской 23 г это не опа мира где втюхали 1к за 12 тыс?

А ЖК Мордор возле озера горячка с его зольными бурями - это не опа мира?



А чего её смотреть - Дарницкий район. Рядом с парком. Нормальный там райончик А социальный дом на Урловской 23 г это не опа мира где втюхали 1к за 12 тыс?А ЖК Мордор возле озера горячка с его зольными бурями - это не опа мира? А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.

Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской. А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской.

Однокомнатная квартира, 45 кв. м., улица Российская, 64

Продам однокомнатную квартиру по адресу: Дарницкий район, новая Дарница, улица Российская, дом 64. Квартира на 13 этаже 20 этажного теплого кирпичного дома, 2005 года постройки. Общая площадь 45,7 кв. м., жилая 17 кв. м., кухня 16 кв. м., санузел совмещен. Квартира в жилом состоянии, установлены металлопластиковые окна. Отлично развита инфраструктура рядом с домом есть парк «Партизанской Славы», продуктовые магазины, Рынок «Дарницкий», остановка общественного транспорта. Хорошо развита транспортная развязка, до метро «Вырлыця» 10 минут на общественном транспорте.

zahar_ написав: Джи_пи "дуля"?

3к квартира в новостройке за 10300

Джи_пи "дуля"?3к квартира в новостройке за 10300

Фейслес -"А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.". Вы всё по гуглу смотрите. А жизнь она иная. Вы, как я понимаю, понятие имеете где находятся эти дома вживую? А я знаюУрловская 23 г это можно сказать пердь Позняков 3 возле гаражей, где куча нариков поди шатается. Вы смотрите по гуглу что дом вроде по расстоянию недалеко от метро, а добираться до метро будете минут 18-23.Росийская 64 по расстоянию дальше но добираться до метро оттуда столько же а может и меньше.Вон инфа с бомбера - локация дома по Российской 64 что типа до метро Вырлица общественным транспортом 10 мин.Так же можете ознакомится с маршрутом автобуса №63 который проходит недалеко от дома по Российкая 24 и идёт на м. Красный хутор.Подтяните матчасть и ознакомтесь по бомберу с инфраструктурой возле дома по Росийская 64.В общем тщательнее вам надо фейслес, тщательнее.