Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Сдаётся однокомнатная квартира 8 500 грн Сдаётся 1-к квартира, ЖК Патриотка. Софии Русовой 3 а, 2-й этаж, первая сдача, общая 43 м кв, куня 12 м кв. Аккуратная квартира с хорошим ремонтом полностью укомплектована современной техникой. Есть бойлер, електро плита с духовым шкафом, холодильник, стиральная машинка,wifi. Хорошая транспортная развязка: метро пешком Осокорки 10 мин, Позняки 15 мин, под домом остановка городского транспорта. В пешей доступности Новус и эпицентр. На территории комплекса школы, садики, банки, магазины, аптеки. Под домом парковка. Оплата первый и последний месяц + коммунальные. Возможен торг.
Патриотка, куня
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Faceless написав:А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо. Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской.
Фейслес -"А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.". Вы всё по гуглу смотрите. А жизнь она иная. Вы, как я понимаю, понятие имеете где находятся эти дома вживую? А я знаю Урловская 23 г это можно сказать пердь Позняков 3 возле гаражей, где куча нариков поди шатается. Вы смотрите по гуглу что дом вроде по расстоянию недалеко от метро, а добираться до метро будете минут 18-23. Росийская 64 по расстоянию дальше но добираться до метро оттуда столько же а может и меньше. Вон инфа с бомбера - локация дома по Российской 64 что типа до метро Вырлица общественным транспортом 10 мин. https://ua.m2bomber.com/obj/299120045/v ... siiskaa-64
Однокомнатная квартира, 45 кв. м., улица Российская, 64 Продам однокомнатную квартиру по адресу: Дарницкий район, новая Дарница, улица Российская, дом 64. Квартира на 13 этаже 20 этажного теплого кирпичного дома, 2005 года постройки. Общая площадь 45,7 кв. м., жилая 17 кв. м., кухня 16 кв. м., санузел совмещен. Квартира в жилом состоянии, установлены металлопластиковые окна. Отлично развита инфраструктура рядом с домом есть парк «Партизанской Славы», продуктовые магазины, Рынок «Дарницкий», остановка общественного транспорта. Хорошо развита транспортная развязка, до метро «Вырлыця» 10 минут на общественном транспорте.
zahar_ написав:Джи_пи "дуля"? 3к квартира в новостройке за 10300
Замечательно. Мне закидываете что "я по гуглу смотрю", а сами чем занимаетесь? С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания. Все ж элементарно проверяется, и по карте видно, не позорьтесь
Фейслес -позоритесь как раз Вы показывая своё неумение работать со вторичной информацией:"С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания". Я же вам привёл ссылку на маршрут авт. №63. Вы зачем про неё в своём ответе "забыли"? http://kpt.kiev.ua/img/user/route_maps/ ... 1510132707 Дом по Росийской 64 находится в 5-6 минутах ходьбы от остановки "Палац культури Дніпро" (на скане локация дома отмечена красной точкой) В графике движения указано что от остановки Дарницкий ринок до ост. "Червоний Хутір" время пути 16 минут. Так как остановка "Палац культури Дніпро" (возле которой находится дом Росийская 64) находится на три остановки ближе к остановке "Червоний Хутір" , то время пути от остановки "Палац культури Дніпро" до остановки "Червоний Хутір" будет ориентировочно 10 минут. Как показывает моя практика поездок на авт. №63 надо выходить на остановку за 3-4 минуты до времени когда автобус прибудет на остановку по графику. Итого время пути от дома по Российской 64 до ост. м. "Червоний Хутір" 18-20 минут. Так что ваше -"С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания." - как часто у вас бывает мимо. И заметьте расчёты япровёл для автобуса. Маршрутка до м. "Червоний Хутір" довезёт быстрее. И как сказано выше там есть ещё путь до м. на маршрутке до м. Вырлыця. Остаюсь при мнении что вам таки тщательнее фейслес. Надо вам чаще в "поле выходить" и больше на общественном транспорте ездить.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.