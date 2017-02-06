Додано: Нед 25 бер, 2018 23:15

Faceless написав: zahar_ написав: Faceless написав: А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.

Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской. А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской.

Фейслес -"А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.". Вы всё по гуглу смотрите. А жизнь она иная. Вы, как я понимаю, понятие имеете где находятся эти дома вживую? А я знаю

Урловская 23 г это можно сказать пердь Позняков 3 возле гаражей, где куча нариков поди шатается. Вы смотрите по гуглу что дом вроде по расстоянию недалеко от метро, а добираться до метро будете минут 18-23.

Росийская 64 по расстоянию дальше но добираться до метро оттуда столько же а может и меньше.

Вон инфа с бомбера - локация дома по Российской 64 что типа до метро Вырлица общественным транспортом 10 мин. https://ua.m2bomber.com/obj/299120045/v ... siiskaa-64

Однокомнатная квартира, 45 кв. м., улица Российская, 64

Продам однокомнатную квартиру по адресу: Дарницкий район, новая Дарница, улица Российская, дом 64. Квартира на 13 этаже 20 этажного теплого кирпичного дома, 2005 года постройки. Общая площадь 45,7 кв. м., жилая 17 кв. м., кухня 16 кв. м., санузел совмещен. Квартира в жилом состоянии, установлены металлопластиковые окна. Отлично развита инфраструктура рядом с домом есть парк «Партизанской Славы», продуктовые магазины, Рынок «Дарницкий», остановка общественного транспорта. Хорошо развита транспортная развязка, до метро «Вырлыця» 10 минут на общественном транспорте. zahar_ написав: Джи_пи "дуля"?

3к квартира в новостройке за 10300

Джи_пи "дуля"?3к квартира в новостройке за 10300 Фейслес -"А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.". Вы всё по гуглу смотрите. А жизнь она иная. Вы, как я понимаю, понятие имеете где находятся эти дома вживую? А я знаюУрловская 23 г это можно сказать пердь Позняков 3 возле гаражей, где куча нариков поди шатается. Вы смотрите по гуглу что дом вроде по расстоянию недалеко от метро, а добираться до метро будете минут 18-23.Росийская 64 по расстоянию дальше но добираться до метро оттуда столько же а может и меньше.Вон инфа с бомбера - локация дома по Российской 64 что типа до метро Вырлица общественным транспортом 10 мин. Замечательно. Мне закидываете что "я по гуглу смотрю", а сами чем занимаетесь?

С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания.

Все ж элементарно проверяется, и по карте видно, не позорьтесь Замечательно. Мне закидываете что "я по гуглу смотрю", а сами чем занимаетесь?С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания.Все ж элементарно проверяется, и по карте видно, не позорьтесь

Фейслес -позоритесь как раз Вы показывая своё неумение работать со вторичной информацией:"С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания".Я же вам привёл ссылку на маршрут авт. №63. Вы зачем про неё в своём ответе "забыли"?Дом по Росийской 64 находится в 5-6 минутах ходьбы от остановки "Палац культури Дніпро" (на скане локация дома отмечена красной точкой)В графике движения указано что от остановки Дарницкий ринок до ост. "Червоний Хутір" время пути 16 минут.Так как остановка "Палац культури Дніпро" (возле которой находится дом Росийская 64) находится на три остановки ближе к остановке "Червоний Хутір" , то время пути от остановки "Палац культури Дніпро" до остановки "Червоний Хутір" будет ориентировочно 10 минут.Как показывает моя практика поездок на авт. №63 надо выходить на остановку за 3-4 минуты до времени когда автобус прибудет на остановку по графику.Итого время пути от дома по Российской 64 до ост. м. "Червоний Хутір" 18-20 минут.Так что ваше -"С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания." - как часто у вас бывает мимо.И заметьте расчёты япровёл для автобуса. Маршрутка до м. "Червоний Хутір" довезёт быстрее.И как сказано выше там есть ещё путь до м. на маршрутке до м. Вырлыця.Остаюсь при мнении что вам таки тщательнее фейслес. Надо вам чаще в "поле выходить" и больше на общественном транспорте ездить.