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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1040104110421043

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

zahar_ написав:Faceless на заметку - не иначе как ипеня. :mrgreen:
1к в новостройке за 8500 то ещё торг возможен. Не иначе как объект УКО:) https://ua.m2bomber.com/obj/311068802/v ... a-kvartira
Сдаётся однокомнатная квартира 8 500 грн
Сдаётся 1-к квартира, ЖК Патриотка. Софии Русовой 3 а, 2-й этаж, первая сдача, общая 43 м кв, куня 12 м кв. Аккуратная квартира с хорошим ремонтом полностью укомплектована современной техникой. Есть бойлер, електро плита с духовым шкафом, холодильник, стиральная машинка,wifi. Хорошая транспортная развязка: метро пешком Осокорки 10 мин, Позняки 15 мин, под домом остановка городского транспорта. В пешей доступности Новус и эпицентр. На территории комплекса школы, садики, банки, магазины, аптеки. Под домом парковка. Оплата первый и последний месяц + коммунальные. Возможен торг.
Патриотка, куня :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 23:15

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Faceless написав:А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.
Урловская 23 намного ближе к метро, и там инфраструктура и цивилизация есть. Драгоманова подальше, но все равно намного ближе чем российская, и опять таки, ближе к цивилизации. Российская - пердь пердей, из плюсов только наличие парка. В объявлении указано что ближайшее метро Бориспольская - так это около получаса добираться до метро на маршрутке, и это из самых ближних домов по российской.

Фейслес -"А вы бы посмотрели, и не выглядели бы глупо.". Вы всё по гуглу смотрите. А жизнь она иная. Вы, как я понимаю, понятие имеете где находятся эти дома вживую? А я знаю
Урловская 23 г это можно сказать пердь Позняков 3 возле гаражей, где куча нариков поди шатается. Вы смотрите по гуглу что дом вроде по расстоянию недалеко от метро, а добираться до метро будете минут 18-23.
Росийская 64 по расстоянию дальше но добираться до метро оттуда столько же а может и меньше.
Вон инфа с бомбера - локация дома по Российской 64 что типа до метро Вырлица общественным транспортом 10 мин. https://ua.m2bomber.com/obj/299120045/v ... siiskaa-64
Однокомнатная квартира, 45 кв. м., улица Российская, 64
Продам однокомнатную квартиру по адресу: Дарницкий район, новая Дарница, улица Российская, дом 64. Квартира на 13 этаже 20 этажного теплого кирпичного дома, 2005 года постройки. Общая площадь 45,7 кв. м., жилая 17 кв. м., кухня 16 кв. м., санузел совмещен. Квартира в жилом состоянии, установлены металлопластиковые окна. Отлично развита инфраструктура рядом с домом есть парк «Партизанской Славы», продуктовые магазины, Рынок «Дарницкий», остановка общественного транспорта. Хорошо развита транспортная развязка, до метро «Вырлыця» 10 минут на общественном транспорте.
  zahar_ написав:Джи_пи "дуля"?
3к квартира в новостройке за 10300
Зображення
Замечательно. Мне закидываете что "я по гуглу смотрю", а сами чем занимаетесь?
С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания.
Все ж элементарно проверяется, и по карте видно, не позорьтесь

Фейслес -позоритесь как раз Вы показывая своё неумение работать со вторичной информацией:"С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания".
Я же вам привёл ссылку на маршрут авт. №63. Вы зачем про неё в своём ответе "забыли"? http://kpt.kiev.ua/img/user/route_maps/ ... 1510132707Зображення
Дом по Росийской 64 находится в 5-6 минутах ходьбы от остановки "Палац культури Дніпро" (на скане локация дома отмечена красной точкой)
В графике движения указано что от остановки Дарницкий ринок до ост. "Червоний Хутір" время пути 16 минут.
Зображення
Так как остановка "Палац культури Дніпро" (возле которой находится дом Росийская 64) находится на три остановки ближе к остановке "Червоний Хутір" , то время пути от остановки "Палац культури Дніпро" до остановки "Червоний Хутір" будет ориентировочно 10 минут.
Зображення
Как показывает моя практика поездок на авт. №63 надо выходить на остановку за 3-4 минуты до времени когда автобус прибудет на остановку по графику.
Итого время пути от дома по Российской 64 до ост. м. "Червоний Хутір" 18-20 минут.
Так что ваше -"С российской 64 до Красного Хутора МИНИМУМ полчаса общественным транспортом, это без учёта их ожидания." - как часто у вас бывает мимо.
И заметьте расчёты япровёл для автобуса. Маршрутка до м. "Червоний Хутір" довезёт быстрее.
И как сказано выше там есть ещё путь до м. на маршрутке до м. Вырлыця.
Остаюсь при мнении что вам таки тщательнее фейслес. Надо вам чаще в "поле выходить" и больше на общественном транспорте ездить.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 01:12

Арендатор которому впарили 1к у социальном доме на Урловской 23 г (пердь Позняки 3 возле гаражей) бАьшой меценат,так как на С.Русовой 3 1к 44м2 и которая тоже сдаётся впервые - высталена на сдачу с арендной платой 7.5 кгрн в месяц https://ua.m2bomber.com/obj/310069604/v ... -rusovoi-3

1-комн., 44 м²
этаж 5 / 22
20 мар 2018, 17:18 обновить
источник: olx.ua
всего объявлений: 1
станция метро Осокорки - 1,1 км.

Сдам СРОЧНО! !! Свободная 1 ком кв ул. Софии Русовой, 3.
Сдам СРОЧНО! !! 1 ком кв ул. Софии Русовой, 3. Новострой, ПЕРВАЯ АРЕНДА! !! Отличное состояние квартиры, стеклопакеты, большая лоджия, с/у в кафеле. Есть вся необходимая мебель (новый диван, шкаф-купе, прихожая, кухня, стол, табуретки) и бытовая техника (холодильник, бойлер, стиральная машина). Индивидуальные счётчики воды и тепла, терморегулятор отопления. Отличная транспортная развязка. Консьерж. Рядом маркет Новус, озеро, метро Осокорки в пешей доступности 10 мин. Рассмотрим всех. Берем с ребенком. За счет счетчика тепла в квартире – не большие коммунальные платежи. ВСЕ НОВОЕ! !!
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:06

пропала ветка - шоп через горы захаровского дерьма пробраться силу воли надо иметь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:21

  kingkongovets написав:пропала ветка - шоп через горы захаровского дерьма пробраться силу воли надо иметь

Понимаете ли ккц тут латентные рылы тулят дорогие цены аренды и вводят в заблуждение хьюма и других читателей форума.
Приходится им в пику приводить что есть цены по аренде гораздо ниже.
И вообще хочу вам заметить что топик на финансовом ресурсе №1 в Украине это не ваша частная комерческая недвижимость. И если вам инфа в моих сообщениях не по нраву, воспользуйтесь кнопкой "игнор". Делов то. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:Дом по Росийской 64 находится в 5-6 минутах ходьбы от остановки "Палац культури Дніпро" (на скане локация дома отмечена красной точкой)
В графике движения указано что от остановки Дарницкий ринок до ост. "Червоний Хутір" время пути 16 минут.

Я в отличии от вас ничего не додумываю, в объявлении было указано - ближайшее м. Бориспольская, вот до туда и смотрим:
Зображення
До Красного Хутора - быстрее, но не глобально:
Зображення
И в любом случае - это пердь пердей, тут не о чем даже спорить
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:34

  kingkongovets написав:пропала ветка - шоп через горы захаровского дерьма пробраться силу воли надо иметь

Читаете мои мысли.

То есть в поиске дешёвой аренды в Киеве опустились до переберания каках на окраине города с расписанием автобусов. Что уже указывает не на лучший локейшн.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:48

  hume написав:
  kingkongovets написав:пропала ветка - шоп через горы захаровского дерьма пробраться силу воли надо иметь

Читаете мои мысли.

То есть в поиске дешёвой аренды в Киеве опустились до переберания каках на окраине города с расписанием автобусов. Что уже указывает не на лучший локейшн.


когда я писал о захаровских горах дерьма я именно это и имел в виду - у него шо ни пример, то какой то адовый треш, но для него это все норм варианты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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