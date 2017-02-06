Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики
Я сам немного в шоке от цены.
У меня фантазии не хватило поставить больше 9.
Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда?
Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики
Я сам немного в шоке от цены.
У меня фантазии не хватило поставить больше 9.
Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35.
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:29
Схоже на те.
Перевірте по ІР-коду.
ріелтор, навіщо ж ти аж з шкіри пнешся на цій гілці?
Зайнявся би чимось іншим, а не дешевіючою нерухомістю, і досяг би успіху)))
В Інтернеті все "хавають". І лофт-ремонт ціною в 5000 дол, і ЗП прибиральниць в 1000-1500 дол/міс.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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