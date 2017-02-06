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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1041104210431044

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда?
Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131
Я сам немного в шоке от цены.
У меня фантазии не хватило поставить больше 9.
Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:29

  Faceless написав:У меня одного стойкое впечатление что это Трибека-3?

Схоже на те.
Перевірте по ІР-коду.
  Vlad442 написав:Очень много людей, у которых есть деньги, но очень немного тех, которые смогут открыть свой бизнес и в нем удержаться, не говоря уже о том, чтобы достичь вершин. Даже у людей, у которых был свой успешный бизнес, зачастую не получалось раскрутить второй.
ріелтор, навіщо ж ти аж з шкіри пнешся на цій гілці?
Зайнявся би чимось іншим, а не дешевіючою нерухомістю, і досяг би успіху)))

  Faceless написав:По фото трудно сложить впечатление, но если это таки толкнули за "модный лофт" и арендаторы схавали, то p_76 почти гениален

В Інтернеті все "хавають". І лофт-ремонт ціною в 5000 дол, і ЗП прибиральниць в 1000-1500 дол/міс. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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