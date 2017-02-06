Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда? Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131 Я сам немного в шоке от цены. У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9. Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.
zahar_ написав:Дом по Росийской 64 находится в 5-6 минутах ходьбы от остановки "Палац культури Дніпро" (на скане локация дома отмечена красной точкой) В графике движения указано что от остановки Дарницкий ринок до ост. "Червоний Хутір" время пути 16 минут.
До Красного Хутора - быстрее, но не глобально:
Фейслес вы зачем-то убрали мои сканы где хорошо видно, что в реальности остановка авт. 63 "Палац культури Дніпро" к дому на Росийская 64 ближе, чем вам показывает гугл блишайшую остановку "ремдортехника" Гугл так же брешет что от остановки авт. №63 "Ремдортехника" до ост. с. метро "Червоний Хутір" ехать 17 минут. Расписание "Киевпастранс" даёт информацию которая позволяет говорить что время пути на автобусе от остановки авт. №63 "Ремдортехника" до ост. с. метро "Червоний Хутір" опираясь на маршрут с остановками выложеный выше - 12-13 минут. "Шах и мат" вам и гуглу. Вам не надо слепо верить гуглу, который не ездит на автобусе №63. В отличии от меня.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Расписание "Киевпастранс" даёт информацию которая позволяет говорить
У нас уже автобусы четко по расписанию начали ходить? В любом случае, хоть 30 минут, хоть 20 минут (с путем пешком) - никак не изменяет того факта, что это опа мира, это вполне очевидно, как бы вы не пытались разрекламировать свой любимый автобус
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