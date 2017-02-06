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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1041104210431044

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда?
Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131
Я сам немного в шоке от цены.
У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9.
Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:34

  kingkongovets написав:
  rjkz написав:
захара можно и не видеть, но модератор, как нарочно, его стимулирует к кипучей деятельности.


действия модераторов обсуждать не по понятиям, но адекватные люди, пытающиеся шото доказать захару или франту, меня откровенно удивляют

Эх, местных модераторов бы на стажировку на Домик, на недельку... :?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:04

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Дом по Росийской 64 находится в 5-6 минутах ходьбы от остановки "Палац культури Дніпро" (на скане локация дома отмечена красной точкой)
Зображення
В графике движения указано что от остановки Дарницкий ринок до ост. "Червоний Хутір" время пути 16 минут.
Зображення

До Красного Хутора - быстрее, но не глобально:
Зображення

Фейслес вы зачем-то убрали мои сканы где хорошо видно, что в реальности остановка авт. 63 "Палац культури Дніпро" к дому на Росийская 64 ближе, чем вам показывает гугл блишайшую остановку "ремдортехника"
Зображення
Гугл так же брешет что от остановки авт. №63 "Ремдортехника" до ост. с. метро "Червоний Хутір" ехать 17 минут.
Расписание "Киевпастранс" даёт информацию которая позволяет говорить что время пути на автобусе от остановки авт. №63 "Ремдортехника" до ост. с. метро "Червоний Хутір" опираясь на маршрут с остановками выложеный выше - 12-13 минут.
"Шах и мат" вам и гуглу.
Вам не надо слепо верить гуглу, который не ездит на автобусе №63. В отличии от меня.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:Расписание "Киевпастранс" даёт информацию которая позволяет говорить

У нас уже автобусы четко по расписанию начали ходить?
В любом случае, хоть 30 минут, хоть 20 минут (с путем пешком) - никак не изменяет того факта, что это опа мира, это вполне очевидно, как бы вы не пытались разрекламировать свой любимый автобус
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:21

  kingkongovets написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:пропала ветка - шоп через горы захаровского дерьма пробраться силу воли надо иметь

Читаете мои мысли.

То есть в поиске дешёвой аренды в Киеве опустились до переберания каках на окраине города с расписанием автобусов. Что уже указывает не на лучший локейшн.


когда я писал о захаровских горах дерьма я именно это и имел в виду - у него шо ни пример, то какой то адовый треш, но для него это все норм варианты

"А судьи кто" "С" 8)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:40

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Расписание "Киевпастранс" даёт информацию которая позволяет говорить

У нас уже автобусы четко по расписанию начали ходить?
В любом случае, хоть 30 минут, хоть 20 минут (с путем пешком) - никак не изменяет того факта, что это опа мира, это вполне очевидно, как бы вы не пытались разрекламировать свой любимый автобус

У меня общественный транспорт вообще в аторитете. Рекомендую.
Кстати в так увлеклись чтением брехуна гугла (даёт лживую инфу о времени пути от дома по Российская 64 до ст. м. "Червоний Хутір"), что не прокоментировали инфу: почему 1к в социальном доме на Урловская 23 г (этой перди Позняки 3) сдалась за 12000, а 1к в доме по С.Русовой 3 (после ремонта, первая сдача) сдаётся (сдалась) за 7500 https://ua.m2bomber.com/obj/310069604/v ... -rusovoi-3
7500 грн
Сдам СРОЧНО! !! 1 ком кв ул. Софии Русовой, 3. Новострой, ПЕРВАЯ АРЕНДА! !! Отличное состояние квартиры, стеклопакеты, большая лоджия, с/у в кафеле. Есть вся необходимая мебель (новый диван, шкаф-купе, прихожая, кухня, стол, табуретки) и бытовая техника (холодильник, бойлер, стиральная машина). Индивидуальные счётчики воды и тепла, терморегулятор отопления. Отличная транспортная развязка. Консьерж. Рядом маркет Новус, озеро, метро Осокорки в пешей доступности 10 мин. Рассмотрим всех. Берем с ребенком. За счет счетчика тепла в квартире – не большие коммунальные платежи. ВСЕ НОВОЕ! !

Наверное потому что С.Русовой 3 - пердь? :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:44

Faceless, вот зачем это?
Вы медик и пишите диссертацию по сложным случаям?
Или как иначе объяснить этот диалог?
Или ветка надоела? Так удалите ее нахрен - чего ни в чем не винных форумчан распугивать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:01

  rjkz написав:Faceless, вот зачем это?
Вы медик и пишите диссертацию по сложным случаям?
Или как иначе объяснить этот диалог?
Или ветка надоела? Так удалите ее нахрен - чего ни в чем не винных форумчан распугивать?

Не коля надо читать только тебя и коспектировать. :mrgreen:
Идёт обсуждение уровня цен аренды - почему такие перекосы.
Ты не принимаешь участие в обсуждении и тебя жаба давит?
"Боги" блин. Указывают другим что писать, а что не писать. :evil:
Твоя ветка что ли?
Если ты не пишешь про аренду твоей 2к в перди на Котовского 47, так другим другим ты НЕ ИМЕШЬ ПРАВА закрывать рот. Понятно тебе?
Подсветите сообщение плиз чтобы этот "бог" и "пуп земли" прочитал.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:18

  Vlad442 написав: Что в Киеве дешевая аренда?
Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131

В Аркада нет официально сданых домов в Эврике.
Ау. Прохожий - объясните челу плиз сколько стоит комуналь по производственным тарифам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:42

Есть соискатели и на уровень аренды 2500-3000 (аренда комнаты)
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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