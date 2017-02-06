Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда? Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131 Я сам немного в шоке от цены. У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9. Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.
zahar_ написав:Дом по Росийской 64 находится в 5-6 минутах ходьбы от остановки "Палац культури Дніпро" (на скане локация дома отмечена красной точкой) В графике движения указано что от остановки Дарницкий ринок до ост. "Червоний Хутір" время пути 16 минут.
До Красного Хутора - быстрее, но не глобально:
Фейслес вы зачем-то убрали мои сканы где хорошо видно, что в реальности остановка авт. 63 "Палац культури Дніпро" к дому на Росийская 64 ближе, чем вам показывает гугл блишайшую остановку "ремдортехника" Гугл так же брешет что от остановки авт. №63 "Ремдортехника" до ост. с. метро "Червоний Хутір" ехать 17 минут. Расписание "Киевпастранс" даёт информацию которая позволяет говорить что время пути на автобусе от остановки авт. №63 "Ремдортехника" до ост. с. метро "Червоний Хутір" опираясь на маршрут с остановками выложеный выше - 12-13 минут. "Шах и мат" вам и гуглу. Вам не надо слепо верить гуглу, который не ездит на автобусе №63. В отличии от меня.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Расписание "Киевпастранс" даёт информацию которая позволяет говорить
У нас уже автобусы четко по расписанию начали ходить? В любом случае, хоть 30 минут, хоть 20 минут (с путем пешком) - никак не изменяет того факта, что это опа мира, это вполне очевидно, как бы вы не пытались разрекламировать свой любимый автобус
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
kingkongovets написав:пропала ветка - шоп через горы захаровского дерьма пробраться силу воли надо иметь
Читаете мои мысли.
То есть в поиске дешёвой аренды в Киеве опустились до переберания каках на окраине города с расписанием автобусов. Что уже указывает не на лучший локейшн.
когда я писал о захаровских горах дерьма я именно это и имел в виду - у него шо ни пример, то какой то адовый треш, но для него это все норм варианты
"А судьи кто" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Расписание "Киевпастранс" даёт информацию которая позволяет говорить
У нас уже автобусы четко по расписанию начали ходить? В любом случае, хоть 30 минут, хоть 20 минут (с путем пешком) - никак не изменяет того факта, что это опа мира, это вполне очевидно, как бы вы не пытались разрекламировать свой любимый автобус
У меня общественный транспорт вообще в аторитете. Рекомендую. Кстати в так увлеклись чтением брехуна гугла (даёт лживую инфу о времени пути от дома по Российская 64 до ст. м. "Червоний Хутір"), что не прокоментировали инфу: почему 1к в социальном доме на Урловская 23 г (этой перди Позняки 3) сдалась за 12000, а 1к в доме по С.Русовой 3 (после ремонта, первая сдача) сдаётся (сдалась) за 7500 https://ua.m2bomber.com/obj/310069604/v ... -rusovoi-3
7500 грн Сдам СРОЧНО! !! 1 ком кв ул. Софии Русовой, 3. Новострой, ПЕРВАЯ АРЕНДА! !! Отличное состояние квартиры, стеклопакеты, большая лоджия, с/у в кафеле. Есть вся необходимая мебель (новый диван, шкаф-купе, прихожая, кухня, стол, табуретки) и бытовая техника (холодильник, бойлер, стиральная машина). Индивидуальные счётчики воды и тепла, терморегулятор отопления. Отличная транспортная развязка. Консьерж. Рядом маркет Новус, озеро, метро Осокорки в пешей доступности 10 мин. Рассмотрим всех. Берем с ребенком. За счет счетчика тепла в квартире – не большие коммунальные платежи. ВСЕ НОВОЕ! !
Наверное потому что С.Русовой 3 - пердь?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
rjkz написав:Faceless, вот зачем это? Вы медик и пишите диссертацию по сложным случаям? Или как иначе объяснить этот диалог? Или ветка надоела? Так удалите ее нахрен - чего ни в чем не винных форумчан распугивать?
Не коля надо читать только тебя и коспектировать. Идёт обсуждение уровня цен аренды - почему такие перекосы. Ты не принимаешь участие в обсуждении и тебя жаба давит? "Боги" блин. Указывают другим что писать, а что не писать. Твоя ветка что ли? Если ты не пишешь про аренду твоей 2к в перди на Котовского 47, так другим другим ты НЕ ИМЕШЬ ПРАВА закрывать рот. Понятно тебе? Подсветите сообщение плиз чтобы этот "бог" и "пуп земли" прочитал.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
В Аркада нет официально сданых домов в Эврике. Ау. Прохожий - объясните челу плиз сколько стоит комуналь по производственным тарифам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Есть соискатели и на уровень аренды 2500-3000 (аренда комнаты)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.