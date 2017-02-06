Faceless, вот зачем это?
Вы медик и пишите диссертацию по сложным случаям?
Или как иначе объяснить этот диалог?
Или ветка надоела? Так удалите ее нахрен - чего ни в чем не винных форумчан распугивать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:44
Faceless, вот зачем это?
Вы медик и пишите диссертацию по сложным случаям?
Или как иначе объяснить этот диалог?
Или ветка надоела? Так удалите ее нахрен - чего ни в чем не винных форумчан распугивать?
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:18
В Аркада нет официально сданых домов в Эврике.
Ау. Прохожий - объясните челу плиз сколько стоит комуналь по производственным тарифам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:42
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Сорри. Увлекся.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:02
Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок. То есть стартуют с 12ти плавно вниз до просмотров. Хотя хз, может кому дизайнерский ремонт понравится вот именно в этой квартире, и выходить из неё он больше не захочет. Пока с арендой вижу творящуюся ерунду по всему Киеву.
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