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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1040104110421043

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 131
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
16
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:44

Faceless, вот зачем это?
Вы медик и пишите диссертацию по сложным случаям?
Или как иначе объяснить этот диалог?
Или ветка надоела? Так удалите ее нахрен - чего ни в чем не винных форумчан распугивать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:18

  Vlad442 написав: Что в Киеве дешевая аренда?
Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131

В Аркада нет официально сданых домов в Эврике.
Ау. Прохожий - объясните челу плиз сколько стоит комуналь по производственным тарифам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:42

Есть соискатели и на уровень аренды 2500-3000 (аренда комнаты)
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:Faceless, вот зачем это?
Вы медик и пишите диссертацию по сложным случаям?
Или как иначе объяснить этот диалог?
Или ветка надоела? Так удалите ее нахрен - чего ни в чем не винных форумчан распугивать?
Сорри. Увлекся.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:02

  Vlad442 написав:При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда?
Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131
Я сам немного в шоке от цены.
У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9.
Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.

Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок. То есть стартуют с 12ти плавно вниз до просмотров. Хотя хз, может кому дизайнерский ремонт понравится вот именно в этой квартире, и выходить из неё он больше не захочет. Пока с арендой вижу творящуюся ерунду по всему Киеву.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:44

  Faceless написав:
rjkz написав:Faceless, вот зачем это?
Вы медик и пишите диссертацию по сложным случаям?
Или как иначе объяснить этот диалог?
Или ветка надоела? Так удалите ее нахрен - чего ни в чем не винных форумчан распугивать?
Сорри. Увлекся.

Ветка стала напоминать филиал известной группы в фесбуке.
Может пора с этим завязывать, иначе загадят и эту ветку! :shock:
Модератор!!!???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок. То есть стартуют с 12ти плавно вниз до просмотров. Хотя хз, может кому дизайнерский ремонт понравится вот именно в этой квартире, и выходить из неё он больше не захочет. Пока с арендой вижу творящуюся ерунду по всему Киеву.

12 ценник явно не реальный. Ремонт и мебель не впечатлили. В Лико квартиры большей площади, с более приятным внешне ремонтом, 11 а не 7-метровой кухней, выставляют за такие деньги, а тут дом, в котором грязь и ремонты. Я бы начинал прощупывать с 10 и двигаться в диапазон 8-9 (это я оптимист). Посмотрим. Кинул объявление в Избранное.
Vlad442
 
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