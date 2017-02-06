Faceless, вот зачем это?
Вы медик и пишите диссертацию по сложным случаям?
Или как иначе объяснить этот диалог?
Или ветка надоела? Так удалите ее нахрен - чего ни в чем не винных форумчан распугивать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:44
Faceless, вот зачем это?
Вы медик и пишите диссертацию по сложным случаям?
Или как иначе объяснить этот диалог?
Или ветка надоела? Так удалите ее нахрен - чего ни в чем не винных форумчан распугивать?
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:18
В Аркада нет официально сданых домов в Эврике.
Ау. Прохожий - объясните челу плиз сколько стоит комуналь по производственным тарифам.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:42
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Сорри. Увлекся.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:02
Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок. То есть стартуют с 12ти плавно вниз до просмотров. Хотя хз, может кому дизайнерский ремонт понравится вот именно в этой квартире, и выходить из неё он больше не захочет. Пока с арендой вижу творящуюся ерунду по всему Киеву.
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:44
Ветка стала напоминать филиал известной группы в фесбуке.
Может пора с этим завязывать, иначе загадят и эту ветку!
Модератор!!!???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
12 ценник явно не реальный. Ремонт и мебель не впечатлили. В Лико квартиры большей площади, с более приятным внешне ремонтом, 11 а не 7-метровой кухней, выставляют за такие деньги, а тут дом, в котором грязь и ремонты. Я бы начинал прощупывать с 10 и двигаться в диапазон 8-9 (это я оптимист). Посмотрим. Кинул объявление в Избранное.
Додано: Вів 27 бер, 2018 01:26
Думаю, Вы правы.
Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут". В целом на рынок оно действует благоприятно в коротком периоде, но посмотрим - что оно будет летом. Шото мне подсказывает, шо яма будет похлеще 2015-го. Очень хочется ошибаться.
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