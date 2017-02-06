Vlad442 написав:

При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда?Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме ЭврикиЯ сам немного в шоке от цены.У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9.Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.