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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1040104110421043

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок. То есть стартуют с 12ти плавно вниз до просмотров. Хотя хз, может кому дизайнерский ремонт понравится вот именно в этой квартире, и выходить из неё он больше не захочет. Пока с арендой вижу творящуюся ерунду по всему Киеву.

12 ценник явно не реальный. Ремонт и мебель не впечатлили. В Лико квартиры большей площади, с более приятным внешне ремонтом, 11 а не 7-метровой кухней, выставляют за такие деньги, а тут дом, в котором грязь и ремонты. Я бы начинал прощупывать с 10 и двигаться в диапазон 8-9 (это я оптимист). Посмотрим. Кинул объявление в Избранное.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:26

  hume написав:
  Vlad442 написав:При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда?
Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131
Я сам немного в шоке от цены.
У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9.
Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.

Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок. То есть стартуют с 12ти плавно вниз до просмотров. Хотя хз, может кому дизайнерский ремонт понравится вот именно в этой квартире, и выходить из неё он больше не захочет. Пока с арендой вижу творящуюся ерунду по всему Киеву.


Думаю, Вы правы.
Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут". В целом на рынок оно действует благоприятно в коротком периоде, но посмотрим - что оно будет летом. Шото мне подсказывает, шо яма будет похлеще 2015-го. Очень хочется ошибаться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:31

Іспанія:

«Люди, у которых обычная зарплата, примерно 900-1200 евро в месяц, не могут позволить себе жить с постоянно включенным кондиционером. Счета за месяц за постоянно включенный
кондиционер могут быть выше 200 евро. А ведь многие
приезжие платят еще и за аренду квартиры, а это 500-600 евро в месяц, плюс газ, плюс интернет. Это получаются золотые горы. Поэтому почти все здесь стараются сильно экономить на электроэнергии».

http://uainfo.org/blogosphere/kultura/1 ... inym-.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:59

Вести с полей.
Аренда комнаты в в 3к чешке на Борщаговке.
3 тыс. гривен . Без коммуналки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:32

Зображення
Какой-то меценат видать сдаёт :mrgreen: - тут на форуме некая барышня давала инфо что "опе мире" (по сравнению с Григоренко 26-А ) сдалась в социальном доме на Уловской 23-г за 12000 .
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:45

  hume написав:
  Vlad442 написав:При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда?
Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики
https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131
Я сам немного в шоке от цены.
У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9.
Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.

Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок. То есть стартуют с 12ти плавно вниз до просмотров. Хотя хз, может кому дизайнерский ремонт понравится вот именно в этой квартире, и выходить из неё он больше не захочет. Пока с арендой вижу творящуюся ерунду по всему Киеву.

Ага. И пешком ходить по лестнице на 16 этаж, когда лифт отключат, подключённый по временной схеме подачи э/э на дом.
И в спорт лайф ходить не надо.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут".

Есть люди, которые выставляют цену по указанию агента и перебирают арендаторами. Есть те, кто старается выжать максимум, нащупывает реальную цену сверху и сдают сами.
Даже "старые" арендодатели не знают сколько реально стоит их квартира в данный момент. Разве что опыта у них больше и коридор уже.

Захару. До тех пор, пока у вас нет денег на телефоне прозвонить, все эти картинки тут ни о чем. У вас же куча времени на променады. Походите, посмотрите хотя бы в своем районе и поделитесь реальными вариантами, а не тащите сюда мусор из интернетов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:43

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут".

Есть люди, которые выставляют цену по указанию агента и перебирают арендаторами. Есть те, кто старается выжать максимум, нащупывает реальную цену сверху и сдают сами.
Даже "старые" арендодатели не знают сколько реально стоит их квартира в данный момент. Разве что опыта у них больше и коридор уже.

Захару. До тех пор, пока у вас нет денег на телефоне прозвонить, все эти картинки тут ни о чем.

Я ж финансист. Зачем я буду тратить деньги, когда то что квартирка в объявлении "живая" проверили другие.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:19

Артур Заитов
Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома
на Ващенко 7 были варианты с мебелью только хостел по соседству и сдают за 6000
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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