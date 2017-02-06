Додано: Вів 27 бер, 2018 12:53

rjkz написав: Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут". Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут".

Есть люди, которые выставляют цену по указанию агента и перебирают арендаторами. Есть те, кто старается выжать максимум, нащупывает реальную цену сверху и сдают сами.Даже "старые" арендодатели не знают сколько реально стоит их квартира в данный момент. Разве что опыта у них больше и коридор уже.Захару. До тех пор, пока у вас нет денег на телефоне прозвонить, все эти картинки тут ни о чем. У вас же куча времени на променады. Походите, посмотрите хотя бы в своем районе и поделитесь реальными вариантами, а не тащите сюда мусор из интернетов.