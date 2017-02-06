Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок. То есть стартуют с 12ти плавно вниз до просмотров. Хотя хз, может кому дизайнерский ремонт понравится вот именно в этой квартире, и выходить из неё он больше не захочет. Пока с арендой вижу творящуюся ерунду по всему Киеву.
12 ценник явно не реальный. Ремонт и мебель не впечатлили. В Лико квартиры большей площади, с более приятным внешне ремонтом, 11 а не 7-метровой кухней, выставляют за такие деньги, а тут дом, в котором грязь и ремонты. Я бы начинал прощупывать с 10 и двигаться в диапазон 8-9 (это я оптимист). Посмотрим. Кинул объявление в Избранное.
Vlad442 написав:При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда? Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131 Я сам немного в шоке от цены. У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9. Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.
Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок. То есть стартуют с 12ти плавно вниз до просмотров. Хотя хз, может кому дизайнерский ремонт понравится вот именно в этой квартире, и выходить из неё он больше не захочет. Пока с арендой вижу творящуюся ерунду по всему Киеву.
Думаю, Вы правы. Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут". В целом на рынок оно действует благоприятно в коротком периоде, но посмотрим - что оно будет летом. Шото мне подсказывает, шо яма будет похлеще 2015-го. Очень хочется ошибаться.
«Люди, у которых обычная зарплата, примерно 900-1200 евро в месяц, не могут позволить себе жить с постоянно включенным кондиционером. Счета за месяц за постоянно включенный кондиционер могут быть выше 200 евро. А ведь многие приезжие платят еще и за аренду квартиры, а это 500-600 евро в месяц, плюс газ, плюс интернет. Это получаются золотые горы. Поэтому почти все здесь стараются сильно экономить на электроэнергии».
Вести с полей. Аренда комнаты в в 3к чешке на Борщаговке. 3 тыс. гривен . Без коммуналки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Какой-то меценат видать сдаёт - тут на форуме некая барышня давала инфо что "опе мире" (по сравнению с Григоренко 26-А ) сдалась в социальном доме на Уловской 23-г за 12000 .
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:При этом варианты, которые он приводит, будучи явно самыми дешевыми и на отшибе, почти в 1,5...2 раза дороже в долларах, чем были 3-3,5 года назад. Что он этим пытается доказать? Что в Киеве дешевая аренда? Пусть помонитроит объявление однушки 36-38 метров в первом сданном доме Эврики https://www.olx.ua/obyavlenie/zdam-1-ko ... 91eb657131 Я сам немного в шоке от цены. У меня фантазии не хватило бы поставить больше 9. Напомню, что такую квартиру в соседнем доме со сдачей летом можно взять за 34-35. Летом 2015 теоретически можно было постоять в очереди и взять за 22-23, а если пользоваться рассрочкой и платить на зимних 27, то и дешевле.
Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок. То есть стартуют с 12ти плавно вниз до просмотров. Хотя хз, может кому дизайнерский ремонт понравится вот именно в этой квартире, и выходить из неё он больше не захочет. Пока с арендой вижу творящуюся ерунду по всему Киеву.
Ага. И пешком ходить по лестнице на 16 этаж, когда лифт отключат, подключённый по временной схеме подачи э/э на дом. И в спорт лайф ходить не надо.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
rjkz написав:Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут".
Есть люди, которые выставляют цену по указанию агента и перебирают арендаторами. Есть те, кто старается выжать максимум, нащупывает реальную цену сверху и сдают сами. Даже "старые" арендодатели не знают сколько реально стоит их квартира в данный момент. Разве что опыта у них больше и коридор уже.
Захару. До тех пор, пока у вас нет денег на телефоне прозвонить, все эти картинки тут ни о чем. У вас же куча времени на променады. Походите, посмотрите хотя бы в своем районе и поделитесь реальными вариантами, а не тащите сюда мусор из интернетов.
rjkz написав:Масса абсолютно нового жилья с "новыми" арендодателями. Сколько оно реально стоит - не знают, вот и действуют по простому и понятному алгоритму - "выставляем за сколько хотим, снижаем пока не снимут".
Есть люди, которые выставляют цену по указанию агента и перебирают арендаторами. Есть те, кто старается выжать максимум, нащупывает реальную цену сверху и сдают сами. Даже "старые" арендодатели не знают сколько реально стоит их квартира в данный момент. Разве что опыта у них больше и коридор уже.
Захару. До тех пор, пока у вас нет денег на телефоне прозвонить, все эти картинки тут ни о чем.
Я ж финансист. Зачем я буду тратить деньги, когда то что квартирка в объявлении "живая" проверили другие.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Артур Заитов Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома на Ващенко 7 были варианты с мебелью только хостел по соседству и сдают за 6000
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Сдам 1-комнатную квартиру м. Позняки. Без посредников Сдам свою 1-комнатную квартиру на ул. Гмыри возле Епицентра на длительный срок. 19-й этаж 25ти этажного дома 2018 года, есть консьерж. В квартире все необходимое: двуспальный раскладной диван, шкаф, современная ванная и обустроенная кухня (холодильник, эл. плита). Балкон застеклен. 36 кв. м. 10 мин. до м. Позняки. Квартира сдается в долгосрочную аренду для 1-2 человек, порядочных, адекватных, без вредных привычек и без животных. Обязателен залог, плюс оплата коммунальных платежей. Цена 7500 грн + коммунальные услуги. Посредников просьба не беспокоить.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.