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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1041104210431044

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:27

  hume написав:Я более чем уверен, что люди прощупывают рынок.

Так отож. Только форумные латентные морды если удаётся какому-то валянку впарить в тридорога - выкладывают эот факт как типа типичный для рынка. Этим-то и они дезиоринтируют читателей топика, которые хотят понять реальный уровень аренды в сданных и заселяемых в новостойках эконом класса.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:54

Не только арендодатели "щупают" рынок аренды, но и арендаторы дабы попыться снять подешевле.

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:23

Баба дає об'яву про пошук квартири. При цьому згодна жити з маленькою дитиною у квартирі після будівельників з голими стінами.

Я не вірю, що люди можуть бути такими хворими на голову. Тому відповідь одна - це пуста об'ява.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:43

  galadriel написав:Баба дає об'яву про пошук квартири. При цьому згодна жити з маленькою дитиною у квартирі після будівельників з голими стінами.

Я не вірю, що люди можуть бути такими хворими на голову. Тому відповідь одна - це пуста об'ява.

В панельках Патриотики "голые стены" только в в совмещённом санузле. А горшок,ванна и умывальник там есть.
И потом - потенциальный арендатор отметила. Уровень цен они знают. Чисто щупают рынок на предмет снять подешевле.
Или снять за 5500-6000 но без риэлтора.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:49

Тоді попутного вітру і приємного проживання в компанії хору перфораторів і будівельної пилюки.

P.S. Їм на себе нас.ати, хоч би за дитину подумали.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:51

  zahar_ написав:Я ж финансист.

Вам повезло, что я не пил в это время чай или кофе. Мог бы захлебнуться от смеха и покинуть форум навсегда. Кого бы вы называли главным загонщиком? Часть вашей роли тут была бы утеряна.
  zahar_ написав:https://ua.m2bomber.com/obj/312281102/view/flat-rent/kiiv-11-421866/sdam-1-komnatnuu-kvartiru-m-poznaki-bez-posrednikov

Поделюсь лайфхаком. Если в объялении написано "без посредников", то это в 99% замануха, а эта фраза сигнал коллегам, чтобы не тратили свое и чужое время. Настоящему арендодателю пофиг хватит ли ума у арендатора найти его объяву самому, или нет.
Конечно, не совсем пофиг. Напрямую можно сдать дороже и быстрей, поэтому нужно в рекламе стараться перегнать агентов, но отказываться от людей, только потому что они хотят заплатить комиссию левым людям... Так не бывает. Наоборот, человек, пришедший с агентом, это щедрый наивный человек (есть другой эпитет), с которым потом будет проще вести дела.

  galadriel написав:Баба дає об'яву про пошук квартири. При цьому згодна жити з маленькою дитиною у квартирі після будівельників з голими стінами.

Я не вірю, що люди можуть бути такими хворими на голову. Тому відповідь одна - це пуста об'ява.

Почему? Представьте семью, которая живет в двушке с родителями. Отношения напряженные. Зафиксировали цену на год и есть вероятность, что ее потом не повысят. Натянуть стены в санузле финишем и покрасить. Остальное в базовом ремонте у Аркады в Патриотике есть - обои, линолеум, плинтуса, розетки. Купить бу или новую недорогую готовую кухню, которую потом можно за те же деньги продать, электроплиту, холодильник, привезти мебель со своей комнаты у родителей и жить. Если они не купят полную рухлять, то вполне возможно, что кухонную мебель и технику у них потом выкупит арендодатель, для которого плюс, что все стоит на месте и работает.
Вложить немного своего времени и получить на несколько лет квартиру по цене значительно ниже рынка. Арендодателю тоже хорошо. Даже у меня есть соблазн сдать как есть, не морочить голову с ремонтами, техникой, амортизацией. Да, получаешь чуть меньше, но нет вырванного из жизни времени на ремонт и разборок про убитую мебель. Такие арендаторы это как депозит. Вспоминаешь про них только по смскам о приходе денег на карточку.
Единственное, что эта семья не учитывает, что сидеть с ребенком целый день дома и слушать перфораторы со всех сторон это жесть. В только сданном новострое квартиру могут снимать люди, которые утром ушли на работу, вечером пришли.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:55

  galadriel написав:Тоді попутного вітру і приємного проживання в компанії хору перфораторів і будівельної пилюки.

То такое. Это хор -"перфораторів і будівельної пилюки"- в каждой новостройке. И не только эконом.
Только в панельных домах аркада есть базовый "ремонт" который многих устраивает.
И там хор перфораторов будет мешьше чем скажем в ЖК Вонючка. Или в социальном доме ЖИ на Урловской 23-г.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zahar_ написав:Только в панельных домах аркада есть базовый "ремонт" который многих устраивает.
И там хор перфораторов будет мешьше чем скажем в ЖК Вонючка. Или в социальном доме ЖИ на Урловской 23-г.

Не факт. В монолите перегородки из кирпича или газобетона, которые сверлятся/штробятся легко и не так шумно. В панельном доме везде 100% твердый бетон.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:25

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Только в панельных домах аркада есть базовый "ремонт" который многих устраивает.
И там хор перфораторов будет мешьше чем скажем в ЖК Вонючка. Или в социальном доме ЖИ на Урловской 23-г.

Не факт. В монолите перегородки из кирпича или газобетона, которые сверлятся/штробятся легко и не так шумно. В панельном доме везде 100% твердый бетон.

Надо у фейслеса спросить - ему сильно досаждает шум первораторов и дрелей когда он ходит в гости к "источник" в дом Дубровица на Осокорки 5-8.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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