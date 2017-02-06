Додано: Вів 27 бер, 2018 16:51

zahar_ написав: Я ж финансист. Я ж финансист.

galadriel написав: Баба дає об'яву про пошук квартири. При цьому згодна жити з маленькою дитиною у квартирі після будівельників з голими стінами.



Я не вірю, що люди можуть бути такими хворими на голову. Тому відповідь одна - це пуста об'ява. Баба дає об'яву про пошук квартири. При цьому згодна жити з маленькою дитиною у квартирі після будівельників з голими стінами.Я не вірю, що люди можуть бути такими хворими на голову. Тому відповідь одна - це пуста об'ява.

Вам повезло, что я не пил в это время чай или кофе. Мог бы захлебнуться от смеха и покинуть форум навсегда. Кого бы вы называли главным загонщиком? Часть вашей роли тут была бы утеряна.Поделюсь лайфхаком. Если в объялении написано "без посредников", то это в 99% замануха, а эта фраза сигнал коллегам, чтобы не тратили свое и чужое время. Настоящему арендодателю пофиг хватит ли ума у арендатора найти его объяву самому, или нет.Конечно, не совсем пофиг. Напрямую можно сдать дороже и быстрей, поэтому нужно в рекламе стараться перегнать агентов, но отказываться от людей, только потому что они хотят заплатить комиссию левым людям... Так не бывает. Наоборот, человек, пришедший с агентом, это щедрый наивный человек (есть другой эпитет), с которым потом будет проще вести дела.Почему? Представьте семью, которая живет в двушке с родителями. Отношения напряженные. Зафиксировали цену на год и есть вероятность, что ее потом не повысят. Натянуть стены в санузле финишем и покрасить. Остальное в базовом ремонте у Аркады в Патриотике есть - обои, линолеум, плинтуса, розетки. Купить бу или новую недорогую готовую кухню, которую потом можно за те же деньги продать, электроплиту, холодильник, привезти мебель со своей комнаты у родителей и жить. Если они не купят полную рухлять, то вполне возможно, что кухонную мебель и технику у них потом выкупит арендодатель, для которого плюс, что все стоит на месте и работает.Вложить немного своего времени и получить на несколько лет квартиру по цене значительно ниже рынка. Арендодателю тоже хорошо. Даже у меня есть соблазн сдать как есть, не морочить голову с ремонтами, техникой, амортизацией. Да, получаешь чуть меньше, но нет вырванного из жизни времени на ремонт и разборок про убитую мебель. Такие арендаторы это как депозит. Вспоминаешь про них только по смскам о приходе денег на карточку.Единственное, что эта семья не учитывает, что сидеть с ребенком целый день дома и слушать перфораторы со всех сторон это жесть. В только сданном новострое квартиру могут снимать люди, которые утром ушли на работу, вечером пришли.