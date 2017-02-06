Vlad442 написав:

"ахаха" - сколько вам лет?Что лучше передает вибрации панель или монолит это повод для отдельного разговора. С одной стороны колоны прямой путь без препятствий, с другой площадь панелей больше. Не думаю, что тут есть очень существенная разница.Смысл был в том, что в при ремонте в монолите этих самых вибраций меньше, так как во большинстве случаев сверление и штробление происходит в более мягком материале, чем бетон. Будут сверлить дырку в панели, люди через 10 этажей будут это слышать. Если в газобетоне или кирпиче, нет.Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.