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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1042104310441045

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:07

  zahar_ написав:Зображення
Какой-то меценат видать сдаёт :mrgreen: - тут на форуме некая барышня давала инфо что "опе мире" (по сравнению с Григоренко 26-А ) сдалась в социальном доме на Уловской 23-г за 12000 .

Захар. У меня есть квартира, цена сдачи всегда самая высокая из предложений в том доме. Примерно на 15-20% выше конкурентов. Простои минимальны. Съезжали только в связи с переездом в другой город, за рубеж или в связи с покупкой своей квартиры.
Желающий поторговаться игнорирую.
Хотите спросить, или сами выдвинете версии почему так? :mrgreen:
ПС. В заложники никого не беру. Электрошокером не пытаю.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:29

  UA написав:
  zahar_ написав:Зображення
Какой-то меценат видать сдаёт :mrgreen: - тут на форуме некая барышня давала инфо что "опе мире" (по сравнению с Григоренко 26-А ) сдалась в социальном доме на Уловской 23-г за 12000 .

Захар. У меня есть квартира, цена сдачи всегда самая высокая из предложений в том доме. Примерно на 15-20% выше конкурентов. Простои минимальны. Съезжали только в связи с переездом в другой город, за рубеж или в связи с покупкой своей квартиры.
Желающий поторговаться игнорирую.
Хотите спросить, или сами выдвинете версии почему так? :mrgreen:
ПС. В заложники никого не беру. Электрошокером не пытаю.

Дом - новостройка?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:09

  Vlad442 написав:Не факт. В монолите перегородки из кирпича или газобетона, которые сверлятся/штробятся легко и не так шумно. В панельном доме везде 100% твердый бетон.

ахаха
монолитно каркасный дом резонирует от любых вибраций
по этому без шумки там не обойтись
панелька - таже печаль + еще и стены тонкие
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:49

  4e4ensxe написав:
  Vlad442 написав:Не факт. В монолите перегородки из кирпича или газобетона, которые сверлятся/штробятся легко и не так шумно. В панельном доме везде 100% твердый бетон.

ахаха
монолитно каркасный дом резонирует от любых вибраций
по этому без шумки там не обойтись
панелька - таже печаль + еще и стены тонкие

"ахаха" - сколько вам лет?

Что лучше передает вибрации панель или монолит это повод для отдельного разговора. С одной стороны колоны прямой путь без препятствий, с другой площадь панелей больше. Не думаю, что тут есть очень существенная разница.
Смысл был в том, что в при ремонте в монолите этих самых вибраций меньше, так как во большинстве случаев сверление и штробление происходит в более мягком материале, чем бетон. Будут сверлить дырку в панели, люди через 10 этажей будут это слышать. Если в газобетоне или кирпиче, нет.

Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.

Сам монолит тут ни при чем, вопрос из чего сделаны перегородки
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:05

  Vlad442 написав:"ахаха" - сколько вам лет?

Что лучше передает вибрации панель или монолит это повод для отдельного разговора. С одной стороны колоны прямой путь без препятствий, с другой площадь панелей больше. Не думаю, что тут есть очень существенная разница.
Смысл был в том, что в при ремонте в монолите этих самых вибраций меньше, так как во большинстве случаев сверление и штробление происходит в более мягком материале, чем бетон. Будут сверлить дырку в панели, люди через 10 этажей будут это слышать. Если в газобетоне или кирпиче, нет.

Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.


Разберем по полочкам

вибрации в монолитно-каркасном доме распространяются гораздо быстрее и почти без потерь, именно этому способствует цельная конструкция здания, не важно откуда идет источник вибрации, от сабвуфера на полу, или от перфоратора в газо-блоке, так как в источники вибрации без потерь передают колебания по всему телу

с панельным домом почти так же но очень часто панельные дома делают секционными, что позволяет колебаниям затухать на месте стыков секций,

разница в том что в монолите колебания распростаняются по всему монолиту, а в панельке только по стыкам самих панелей а по сути только по стояку.

качественный монолит и качественная панелька это как качественный рено дастер
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Как раз с этим я не спорил. Только отметил, что тут много факторов и трудно что-то утверждать однозначно, не будучи специалистом, которым не являемся ни я, ни вы.

Пост, с которого вы "ахаха", был о том, что при ремонте в монолите производится меньше шума, чем при ремонте в панели. Вы ответили не по теме. Видимо не смогли понять смысл написанного.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:21

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.

Сам монолит тут ни при чем, вопрос из чего сделаны перегородки

Именно материал перегородок в некачественном монолите и есть говно. Монолит это палки, которые должны были бы выдержать не говно.
Я не строитель, но не удивлюсь, что если проект считать из расчета перегородок из более массивного материала, нужно делать больше колон, свай, лучше фундамент. Вместе со стоимостью более качественного заполнения, сколько это добавит к стоимости? Готовы люди за это платить?
Vlad442
 
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