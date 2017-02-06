Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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zahar_ написав: Какой-то меценат видать сдаёт - тут на форуме некая барышня давала инфо что "опе мире" (по сравнению с Григоренко 26-А ) сдалась в социальном доме на Уловской 23-г за 12000 .
Захар. У меня есть квартира, цена сдачи всегда самая высокая из предложений в том доме. Примерно на 15-20% выше конкурентов. Простои минимальны. Съезжали только в связи с переездом в другой город, за рубеж или в связи с покупкой своей квартиры. Желающий поторговаться игнорирую. Хотите спросить, или сами выдвинете версии почему так? ПС. В заложники никого не беру. Электрошокером не пытаю.
zahar_ написав: Какой-то меценат видать сдаёт - тут на форуме некая барышня давала инфо что "опе мире" (по сравнению с Григоренко 26-А ) сдалась в социальном доме на Уловской 23-г за 12000 .
Захар. У меня есть квартира, цена сдачи всегда самая высокая из предложений в том доме. Примерно на 15-20% выше конкурентов. Простои минимальны. Съезжали только в связи с переездом в другой город, за рубеж или в связи с покупкой своей квартиры. Желающий поторговаться игнорирую. Хотите спросить, или сами выдвинете версии почему так? ПС. В заложники никого не беру. Электрошокером не пытаю.
Дом - новостройка?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Не факт. В монолите перегородки из кирпича или газобетона, которые сверлятся/штробятся легко и не так шумно. В панельном доме везде 100% твердый бетон.
ахаха монолитно каркасный дом резонирует от любых вибраций по этому без шумки там не обойтись панелька - таже печаль + еще и стены тонкие
"ахаха" - сколько вам лет?
Что лучше передает вибрации панель или монолит это повод для отдельного разговора. С одной стороны колоны прямой путь без препятствий, с другой площадь панелей больше. Не думаю, что тут есть очень существенная разница. Смысл был в том, что в при ремонте в монолите этих самых вибраций меньше, так как во большинстве случаев сверление и штробление происходит в более мягком материале, чем бетон. Будут сверлить дырку в панели, люди через 10 этажей будут это слышать. Если в газобетоне или кирпиче, нет.
Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.
Что лучше передает вибрации панель или монолит это повод для отдельного разговора. С одной стороны колоны прямой путь без препятствий, с другой площадь панелей больше. Не думаю, что тут есть очень существенная разница. Смысл был в том, что в при ремонте в монолите этих самых вибраций меньше, так как во большинстве случаев сверление и штробление происходит в более мягком материале, чем бетон. Будут сверлить дырку в панели, люди через 10 этажей будут это слышать. Если в газобетоне или кирпиче, нет.
Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.
Разберем по полочкам
вибрации в монолитно-каркасном доме распространяются гораздо быстрее и почти без потерь, именно этому способствует цельная конструкция здания, не важно откуда идет источник вибрации, от сабвуфера на полу, или от перфоратора в газо-блоке, так как в источники вибрации без потерь передают колебания по всему телу
с панельным домом почти так же но очень часто панельные дома делают секционными, что позволяет колебаниям затухать на месте стыков секций,
разница в том что в монолите колебания распростаняются по всему монолиту, а в панельке только по стыкам самих панелей а по сути только по стояку.
качественный монолит и качественная панелька это как качественный рено дастер
Vlad442 написав:Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.
Сам монолит тут ни при чем, вопрос из чего сделаны перегородки
Именно материал перегородок в некачественном монолите и есть говно. Монолит это палки, которые должны были бы выдержать не говно. Я не строитель, но не удивлюсь, что если проект считать из расчета перегородок из более массивного материала, нужно делать больше колон, свай, лучше фундамент. Вместе со стоимостью более качественного заполнения, сколько это добавит к стоимости? Готовы люди за это платить?