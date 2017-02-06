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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:06

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.

Сам монолит тут ни при чем, вопрос из чего сделаны перегородки

В святая святых девелопенга полезли :mrgreen:
Тут как бы сама причина популярности у застройшиков монолита вылазит на поверхность.
Если монолит нагрузить перегородками из полнотелого кирпича, то и монолит более крепкий нужно проектировать и фундамент... теряется весь цимес перед классическим кирпичным домом.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:14

  Vlad442 написав:Именно материал перегородок в некачественном монолите и есть говно. Монолит это палки, которые должны были бы выдержать не говно.
Я не строитель, но не удивлюсь, что если проект считать из расчета перегородок из более массивного материала, нужно делать больше колон, свай, лучше фундамент. Вместе со стоимостью более качественного заполнения, сколько это добавит к стоимости? Готовы люди за это платить?

Я не то чтобы суперспециалист, но с уверенностью скажу - в украинских условиях, монолит - каркасная технология в строительстве выполняет ту же функцию, что и соя в колбасе.
Изначально, низкоэтажный монолит - каркас изобретался как очень сейсмоустойчивая конструкция.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:24

Ленлорды в опасности.

https://korrespondent.net/ukraine/39559 ... ensyonerov

Вот люди пожили на "пенсию по богатству".
Казалось бы сдавали в аренду, жили на кэшфло. Любому понятно, что активы заморожены и недоступны, но нашлись отморозки, которые польстились на текущие копейки.

Чем меньше людей знает, что у вас что-то есть, тем лучше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 21:04

  Vlad442 написав:https://korrespondent.net/ukraine/3955974-pod-kyevom-pytaly-y-ubyly-semui-pensyonerov

Вот люди пожили на "пенсию по богатству".
Казалось бы сдавали в аренду, жили на кэшфло. Любому понятно, что активы заморожены и недоступны, но нашлись отморозки, которые польстились на текущие копейки.

Чем меньше людей знает, что у вас что-то есть, тем лучше.

"...бабушка одного из подозреваемых сообщила, что у нее соседи состоятельные пенсионеры, а вот ее внуки вынуждены работать на заработках в Польше..."
ЖЕСТЬ!
отнять и поделить, почти по захар_у и серж-ИКу :shock:

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Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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