Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Vlad442 написав:Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.
Сам монолит тут ни при чем, вопрос из чего сделаны перегородки
В святая святых девелопенга полезли Тут как бы сама причина популярности у застройшиков монолита вылазит на поверхность. Если монолит нагрузить перегородками из полнотелого кирпича, то и монолит более крепкий нужно проектировать и фундамент... теряется весь цимес перед классическим кирпичным домом.
Vlad442 написав:Именно материал перегородок в некачественном монолите и есть говно. Монолит это палки, которые должны были бы выдержать не говно. Я не строитель, но не удивлюсь, что если проект считать из расчета перегородок из более массивного материала, нужно делать больше колон, свай, лучше фундамент. Вместе со стоимостью более качественного заполнения, сколько это добавит к стоимости? Готовы люди за это платить?
Я не то чтобы суперспециалист, но с уверенностью скажу - в украинских условиях, монолит - каркасная технология в строительстве выполняет ту же функцию, что и соя в колбасе. Изначально, низкоэтажный монолит - каркас изобретался как очень сейсмоустойчивая конструкция.
Вот люди пожили на "пенсию по богатству". Казалось бы сдавали в аренду, жили на кэшфло. Любому понятно, что активы заморожены и недоступны, но нашлись отморозки, которые польстились на текущие копейки.
Чем меньше людей знает, что у вас что-то есть, тем лучше.
Вот люди пожили на "пенсию по богатству". Казалось бы сдавали в аренду, жили на кэшфло. Любому понятно, что активы заморожены и недоступны, но нашлись отморозки, которые польстились на текущие копейки.
Чем меньше людей знает, что у вас что-то есть, тем лучше.
"...бабушка одного из подозреваемых сообщила, что у нее соседи состоятельные пенсионеры, а вот ее внуки вынуждены работать на заработках в Польше..." ЖЕСТЬ! отнять и поделить, почти по захар_у и серж-ИКу
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