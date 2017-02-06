Додано: Сер 28 бер, 2018 21:04

Vlad442 написав: https://korrespondent.net/ukraine/3955974-pod-kyevom-pytaly-y-ubyly-semui-pensyonerov



Вот люди пожили на "пенсию по богатству".

Казалось бы сдавали в аренду, жили на кэшфло. Любому понятно, что активы заморожены и недоступны, но нашлись отморозки, которые польстились на текущие копейки.



Чем меньше людей знает, что у вас что-то есть, тем лучше. https://korrespondent.net/ukraine/3955974-pod-kyevom-pytaly-y-ubyly-semui-pensyonerovВот люди пожили на "пенсию по богатству".Казалось бы сдавали в аренду, жили на кэшфло. Любому понятно, что активы заморожены и недоступны, но нашлись отморозки, которые польстились на текущие копейки.Чем меньше людей знает, что у вас что-то есть, тем лучше.

бабушка одного из подозреваемых сообщила, что у нее соседи состоятельные пенсионеры, а вот ее внуки вынуждены работать на заработках в Польше..

"...."ЖЕСТЬ!отнять и поделить, почти по захар_у и серж-ИКу"Следи за собой, будь осторожен..."(с)