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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:06

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.

Сам монолит тут ни при чем, вопрос из чего сделаны перегородки

В святая святых девелопенга полезли :mrgreen:
Тут как бы сама причина популярности у застройшиков монолита вылазит на поверхность.
Если монолит нагрузить перегородками из полнотелого кирпича, то и монолит более крепкий нужно проектировать и фундамент... теряется весь цимес перед классическим кирпичным домом.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:14

  Vlad442 написав:Именно материал перегородок в некачественном монолите и есть говно. Монолит это палки, которые должны были бы выдержать не говно.
Я не строитель, но не удивлюсь, что если проект считать из расчета перегородок из более массивного материала, нужно делать больше колон, свай, лучше фундамент. Вместе со стоимостью более качественного заполнения, сколько это добавит к стоимости? Готовы люди за это платить?

Я не то чтобы суперспециалист, но с уверенностью скажу - в украинских условиях, монолит - каркасная технология в строительстве выполняет ту же функцию, что и соя в колбасе.
Изначально, низкоэтажный монолит - каркас изобретался как очень сейсмоустойчивая конструкция.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:24

Ленлорды в опасности.

https://korrespondent.net/ukraine/39559 ... ensyonerov

Вот люди пожили на "пенсию по богатству".
Казалось бы сдавали в аренду, жили на кэшфло. Любому понятно, что активы заморожены и недоступны, но нашлись отморозки, которые польстились на текущие копейки.

Чем меньше людей знает, что у вас что-то есть, тем лучше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:36

  Vlad442 написав:https://korrespondent.net/ukraine/3955974-pod-kyevom-pytaly-y-ubyly-semui-pensyonerov

Вот люди пожили на "пенсию по богатству".
Казалось бы сдавали в аренду, жили на кэшфло. Любому понятно, что активы заморожены и недоступны, но нашлись отморозки, которые польстились на текущие копейки.

Чем меньше людей знает, что у вас что-то есть, тем лучше.

Я вчора вже давав цю інформацію.
Чомусь вона пропала. Тут дехто любить лише оптимістичні новини.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:23

Время всегда раставляет точки на "і".
Жєка 79 озвучил сдачу 1к возле метро Академгородок
viewtopic.php?p=3918190#p3918190
Была пересдана квартира возле м.Академгородок
бывшие квартиранты--люди из Луганска-купили себе жилье в Киеве и переехали в свою квартиру.
Экпозиция 1 день-28 декабря, сдана за 6000 грн+ вся комуналь на орендаторе

А сейчас оказалось, что у Жєки 79 -"возле м.Академгородок" - 2км и более получаса пешком идти :!:
viewtopic.php?p=4335255#p4335255
  Жека79 написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:О ещё один поединок - БЕЗЛИКИЙ VS Жэка 79 .
И правильно вас понял безликий - от Олевская7 "Полчаса пешкарусом," до метро Академ городок?

Правильно поняли. Там точно больше двух километров топать.



Пол часа это надо быстро идти. Не спеша минут 35.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:05

  zahar_ написав:Додано: Сер 04 січ, 2017 19:24
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Ага. Пешешая доступность до метро с Олевской 7 знаете какая?

10 минут на автобусе, как в вашем примере в Бортничах, да?

10 минут на автобусе, минута до автобуса,2-3 минуты обождать - итого 15 минут до метро.
С Олевской где-то 12-13 минут на транспорте.
Вам "шах и мат" фейслесс. Тренируйтесь.

:mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:21

Faceless
оператор учетки захар_ безостановочно хамит и загаживает обе ветки
может демократично провести блиц-опрос на предмет забанить этого индивида скажем мин на месяц?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:34

Днями на "Українській правді" оприлюднили матеріал щодо міграції з України. Так, у 2015-2017 роках з України емігрувало 2,2–2,3 млн осіб або 8% працездатного населення. У перспективі темпи еміграції можуть зрости, особливо в Польщу – ось якого висновку дійшли експерти Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. http://uainfo.org/blognews/1522340437-s ... riven.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:35

  Прохожий написав:Faceless
оператор учетки захар_ безостановочно хамит и загаживает обе ветки
может демократично провести блиц-опрос на предмет забанить этого индивида скажем мин на месяц?



Забанить как на домике, НАВЕЧНО ! :!: :mrgreen:

Это ж надо было так допечь форумы домика чтоб получить там вечный бан :mrgreen:

Я сначала не понимал как такое возможно, а потом понял и сам в игнор отправил, а то это же жесть какая то :idea:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:16

  Frant написав:Днями на "Українській правді" оприлюднили матеріал щодо міграції з України. Так, у 2015-2017 роках з України емігрувало 2,2–2,3 млн осіб або 8% працездатного населення. У перспективі темпи еміграції можуть зрости, особливо в Польщу – ось якого висновку дійшли експерти Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. http://uainfo.org/blognews/1522340437-s ... riven.html


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Она ничем не лучше педрюли. Или педрюля ничем не лучше ее.
То что народ табунами ломится из Украины - только слепой не видит.
http://finance.liga.net/economics/2018/ ... /57253.htm
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