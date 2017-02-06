Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Vlad442 написав:Монолиты снискали себе дурную славу в области шумоизоляции потому что их строят из говна и палок. У качественно сделанного монолита шумоизоляция будет лучше, чем у панельки.
Сам монолит тут ни при чем, вопрос из чего сделаны перегородки
В святая святых девелопенга полезли Тут как бы сама причина популярности у застройшиков монолита вылазит на поверхность. Если монолит нагрузить перегородками из полнотелого кирпича, то и монолит более крепкий нужно проектировать и фундамент... теряется весь цимес перед классическим кирпичным домом.
Vlad442 написав:Именно материал перегородок в некачественном монолите и есть говно. Монолит это палки, которые должны были бы выдержать не говно. Я не строитель, но не удивлюсь, что если проект считать из расчета перегородок из более массивного материала, нужно делать больше колон, свай, лучше фундамент. Вместе со стоимостью более качественного заполнения, сколько это добавит к стоимости? Готовы люди за это платить?
Я не то чтобы суперспециалист, но с уверенностью скажу - в украинских условиях, монолит - каркасная технология в строительстве выполняет ту же функцию, что и соя в колбасе. Изначально, низкоэтажный монолит - каркас изобретался как очень сейсмоустойчивая конструкция.
Вот люди пожили на "пенсию по богатству". Казалось бы сдавали в аренду, жили на кэшфло. Любому понятно, что активы заморожены и недоступны, но нашлись отморозки, которые польстились на текущие копейки.
Чем меньше людей знает, что у вас что-то есть, тем лучше.
Вот люди пожили на "пенсию по богатству". Казалось бы сдавали в аренду, жили на кэшфло. Любому понятно, что активы заморожены и недоступны, но нашлись отморозки, которые польстились на текущие копейки.
Чем меньше людей знает, что у вас что-то есть, тем лучше.
Я вчора вже давав цю інформацію. Чомусь вона пропала. Тут дехто любить лише оптимістичні новини.
Была пересдана квартира возле м.Академгородок бывшие квартиранты--люди из Луганска-купили себе жилье в Киеве и переехали в свою квартиру. Экпозиция 1 день-28 декабря, сдана за 6000 грн+ вся комуналь на орендаторе
zahar_ написав:О ещё один поединок - БЕЗЛИКИЙ VS Жэка 79 . И правильно вас понял безликий - от Олевская7 "Полчаса пешкарусом," до метро Академ городок?
Правильно поняли. Там точно больше двух километров топать.
Пол часа это надо быстро идти. Не спеша минут 35.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Днями на "Українській правді" оприлюднили матеріал щодо міграції з України. Так, у 2015-2017 роках з України емігрувало 2,2–2,3 млн осіб або 8% працездатного населення. У перспективі темпи еміграції можуть зрости, особливо в Польщу – ось якого висновку дійшли експерти Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. http://uainfo.org/blognews/1522340437-s ... riven.html
Frant написав:Днями на "Українській правді" оприлюднили матеріал щодо міграції з України. Так, у 2015-2017 роках з України емігрувало 2,2–2,3 млн осіб або 8% працездатного населення. У перспективі темпи еміграції можуть зрости, особливо в Польщу – ось якого висновку дійшли експерти Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. http://uainfo.org/blognews/1522340437-s ... riven.html