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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1044104510461047

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 132
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
17
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
9
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
18%
24
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
17
6. 2 000 долл. екв./міс
17%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
25
8. 750 долл. екв./міс
5%
7
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
1%
1
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:14

  4e4ensxe написав:Разберем по полочкам
вибрации в монолитно-каркасном доме распространяются гораздо быстрее и почти без потерь, именно этому способствует цельная конструкция здания, не важно откуда идет источник вибрации, от сабвуфера на полу, или от перфоратора в газо-блоке, так как в источники вибрации без потерь передают колебания по всему телу
с панельным домом почти так же но очень часто панельные дома делают секционными, что позволяет колебаниям затухать на месте стыков секций,
разница в том что в монолите колебания распростаняются по всему монолиту, а в панельке только по стыкам самих панелей а по сути только по стояку.
качественный монолит и качественная панелька это как качественный рено дастер


Про швы бетонирования на уровне перекрытий слышать не приходилось? Или вам кажется,что 25 этажей со сваями и ростверком залили за один раз?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:20

  UA написав:В святая святых девелопенга полезли :mrgreen:
Тут как бы сама причина популярности у застройшиков монолита вылазит на поверхность.
Если монолит нагрузить перегородками из полнотелого кирпича, то и монолит более крепкий нужно проектировать и фундамент... теряется весь цимес перед классическим кирпичным домом.


То есть единственное преимущество монолита перед кирпичным домом это малый вес?
Глупые конструкторы в своих СНиПах с советских времен запрещавшие строить из керамического кирпича дома выше 9 этажей,а из силикатного выше 16 ни черта в этом не понимали.
И нынешние ДБН начавшие учитывать 6-бальную сейсмику для зданий выше 73,5м почему-то для этого случая вообще запрещают кирпичные перегородки в зданиях выше 9 этажей.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4618
З нами з: 16.08.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 811 раз.
 
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  #<1 ... 1044104510461047
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