Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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4e4ensxe написав:Разберем по полочкам вибрации в монолитно-каркасном доме распространяются гораздо быстрее и почти без потерь, именно этому способствует цельная конструкция здания, не важно откуда идет источник вибрации, от сабвуфера на полу, или от перфоратора в газо-блоке, так как в источники вибрации без потерь передают колебания по всему телу с панельным домом почти так же но очень часто панельные дома делают секционными, что позволяет колебаниям затухать на месте стыков секций, разница в том что в монолите колебания распростаняются по всему монолиту, а в панельке только по стыкам самих панелей а по сути только по стояку. качественный монолит и качественная панелька это как качественный рено дастер
Про швы бетонирования на уровне перекрытий слышать не приходилось? Или вам кажется,что 25 этажей со сваями и ростверком залили за один раз?
UA написав:В святая святых девелопенга полезли Тут как бы сама причина популярности у застройшиков монолита вылазит на поверхность. Если монолит нагрузить перегородками из полнотелого кирпича, то и монолит более крепкий нужно проектировать и фундамент... теряется весь цимес перед классическим кирпичным домом.
То есть единственное преимущество монолита перед кирпичным домом это малый вес? Глупые конструкторы в своих СНиПах с советских времен запрещавшие строить из керамического кирпича дома выше 9 этажей,а из силикатного выше 16 ни черта в этом не понимали. И нынешние ДБН начавшие учитывать 6-бальную сейсмику для зданий выше 73,5м почему-то для этого случая вообще запрещают кирпичные перегородки в зданиях выше 9 этажей.